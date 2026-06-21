La norma de la DGT que muchos olvidan en las rotondas: quién tiene prioridad y cuándo hay que señalizar

Las rotondas son uno de los puntos donde más dudas surgen al volante. Muchos conductores creen que basta con “meterse cuando haya hueco” o que el carril exterior siempre sirve para continuar hasta cualquier salida, pero la norma es más clara: tiene prioridad quien ya circula dentro de la glorieta y los intermitentes deben usarse para avisar de la salida, no para decorar la maniobra.

Quién tiene prioridad en una rotonda

La regla básica es que los vehículos que quieren acceder a una rotonda deben ceder el paso a los que ya están circulando por ella. Es decir, si un coche se aproxima desde la derecha pero todavía no ha entrado, no tiene prioridad frente a quien ya está dentro.

Esta es una de las confusiones más habituales, porque muchos conductores aplican de forma automática la idea de “prioridad por la derecha”. En una glorieta, sin embargo, lo normal es encontrar una señal de ceda el paso antes de incorporarse. Por eso, el conductor que entra debe hacerlo solo cuando pueda acceder sin obligar a frenar o cambiar de trayectoria a quienes ya están circulando.

Qué carril hay que usar

En rotondas con varios carriles, el criterio más seguro es sencillo: usar el carril exterior para salir y los interiores para continuar circulando hasta aproximarse a la salida deseada. El problema aparece cuando alguien intenta abandonar la glorieta desde un carril interior cruzándose por delante de otro vehículo que circula por fuera.

Tráfico en Elche, en la zona de la rotonda de l’Aljub. / ÁXEL ÁLVAREZ

Ese movimiento es peligroso y puede acabar en golpe lateral. Si un conductor va por el carril interior y no puede desplazarse con seguridad al exterior para tomar su salida, debe dar otra vuelta a la rotonda antes que forzar la maniobra. Perder unos segundos siempre es mejor que cortar la trayectoria de otro vehículo.

Cuándo hay que poner el intermitente

Otra norma que muchos olvidan es la señalización. No hace falta poner el intermitente izquierdo para avisar de que se va a seguir dentro de la rotonda. Lo realmente importante es usar el intermitente derecho cuando se va a abandonar la glorieta.

Ese aviso permite que el resto de conductores sepan que el vehículo va a salir y facilita la incorporación de quienes esperan para entrar. Señalizar tarde, no señalizar o mantener el intermitente puesto sin salir solo añade confusión.

La salida siempre debe hacerse desde el exterior

La maniobra correcta consiste en colocarse con antelación en el carril exterior y señalizar la salida con el intermitente derecho. Si no es posible hacerlo sin molestar a otro vehículo, lo prudente es continuar dentro de la rotonda y reorganizar la maniobra.

Semáforos inteligentes en la rotonda de Punta Prima entre Torrevieja y Orihuela / Loreto Mármol

Esta es la idea que conviene recordar: se entra cediendo el paso, se circula respetando el carril y se sale desde el exterior avisando con el intermitente derecho. Parece básico, pero sigue siendo una de las normas más olvidadas en la conducción diaria.

El error que más se repite

El fallo más común es pensar que estar en el carril interior da derecho a salir directamente. No lo da. La prioridad la mantiene el vehículo que circula correctamente por su carril, y ningún conductor puede cruzarse delante de otro para tomar una salida.

Por eso, en una rotonda no gana quien se lanza antes, sino quien respeta la trayectoria del resto. La norma no busca complicar la circulación: busca que todos sepan qué esperar de los demás en uno de los puntos donde más decisiones se toman en pocos segundos.