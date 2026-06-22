Por qué decimos “hacer el agosto” cuando alguien gana mucho dinero

Decimos que alguien ha “hecho el agosto” cuando ha conseguido una ganancia importante, ha aprovechado muy bien una oportunidad o ha sacado mucho beneficio de una situación concreta. Es una frase hecha muy común, sobre todo cuando alguien gana dinero en poco tiempo o en un momento especialmente favorable.

Qué significa hoy “hacer el agosto”

En el español actual, hacer el agosto equivale a hacer un gran negocio. Puede aplicarse a una empresa, a un comercio, a un sector entero o incluso a una persona que aprovecha una circunstancia para obtener beneficio.

Por ejemplo, se dice que los hoteles hacen el agosto en temporada alta, que los bares lo hacen durante las fiestas de un pueblo o que algunos negocios hacen el agosto cuando aumenta de golpe la demanda de un producto. La expresión no siempre tiene un tono negativo, pero a veces puede insinuar que alguien se está aprovechando demasiado de una situación.

El origen está en el calendario agrícola

La explicación más aceptada lleva al mundo rural. Durante siglos, agosto fue un mes decisivo para muchas tareas del campo, especialmente para recoger, almacenar o vender parte de las cosechas. Era un periodo de trabajo intenso, pero también de ingresos.

Durante siglos, agosto fue un mes decisivo para muchas tareas del campo. / INFORMACIÓN

En una sociedad mucho más dependiente de la agricultura, que el mes de agosto fuera bueno podía marcar la economía de todo el año. Si la cosecha salía bien y se vendía a buen precio, el agricultor podía decir que había hecho su agosto.

De la cosecha al negocio

Con el tiempo, la expresión dejó de referirse solo al campo y pasó a cualquier actividad económica. La idea de fondo se mantuvo: aprovechar el momento justo para obtener beneficio.

Por eso hoy se usa en contextos muy distintos. Un restaurante puede hacer el agosto en una semana de conciertos, una tienda de ventiladores durante una ola de calor o una compañía aérea en plena temporada de vacaciones. Ya no hace falta estar en el campo ni que sea literalmente agosto: basta con que haya una ocasión especialmente rentable.

No siempre ocurre en agosto

Uno de los matices más curiosos es que la frase puede usarse en cualquier época del año. Alguien puede hacer el agosto en diciembre, por ejemplo, si vende mucho durante la campaña de Navidad. El mes ha quedado como símbolo de oportunidad, no como una fecha obligatoria.

Ese uso figurado demuestra hasta qué punto la expresión se separó de su origen agrícola. Lo importante ya no es el calendario, sino la idea de ganancia abundante en el momento propicio.

Una expresión con doble filo

Aunque muchas veces se usa de forma neutra, hacer el agosto también puede tener un matiz crítico. Si se dice que alguien “ha hecho el agosto” con una crisis, una subida de precios o una necesidad ajena, la frase sugiere oportunismo.

En cambio, si se aplica a un negocio que trabaja mucho en su temporada fuerte, el sentido es más natural: simplemente ha aprovechado su momento. La diferencia está en el contexto y en si el beneficio se percibe como legítimo o abusivo.

La idea que ha sobrevivido

La fuerza de la expresión está en que resume algo muy reconocible: hay momentos del año, del mercado o de la vida en los que todo se junta para ganar más que de costumbre. Antes podía ser una buena cosecha; hoy puede ser una campaña turística, una moda inesperada o una necesidad repentina.

Por eso hacer el agosto sigue funcionando tan bien: convierte una oportunidad rentable en una imagen sencilla, heredada de un tiempo en el que una buena cosecha podía salvar el año entero.