El error con los intermitentes que la DGT recuerda cada verano y que puede acabar en multa
No usarlos, ponerlos tarde o señalizar mal una maniobra puede generar situaciones de riesgo en carriles, glorietas, adelantamientos e incorporaciones
El intermitente parece un gesto menor, pero no lo es. La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste cada verano en una idea básica: señalizar una maniobra no es una cortesía, es una obligación. No usar los indicadores, activarlos tarde o emplearlos de forma incorrecta puede provocar frenazos, sustos y accidentes, además de acabar en multa.
No es para pedir permiso, es para avisar
Uno de los errores más habituales es pensar que el intermitente da prioridad. No la da. Su función es advertir al resto de usuarios de que se va a hacer una maniobra, pero solo puede realizarse si es segura.
Esto afecta a cambios de carril, adelantamientos, incorporaciones, salidas de una vía o movimientos dentro de una rotonda. Primero hay que comprobar que se puede maniobrar sin poner en peligro a nadie; después, señalizar con antelación suficiente; y, por último, ejecutar el movimiento.
El fallo más común en los cambios de carril
En autovías, autopistas y vías con varios carriles, muchos conductores activan el intermitente justo cuando ya están invadiendo el carril contiguo. Ese uso llega tarde y pierde su sentido.
La señal debe ponerse antes de desplazarse, no durante el movimiento. Así, el conductor que circula detrás o por el carril al que se quiere acceder puede anticipar la maniobra. Es especialmente importante en verano, cuando aumentan los viajes largos, los desplazamientos con equipaje y la presencia de conductores que no conocen la vía.
Adelantar también hay que señalizarlo
Otro error frecuente es olvidarse del intermitente al adelantar. La maniobra debe indicarse tanto al salir del carril como al regresar a él. No basta con acelerar y volver a la derecha cuando se haya superado al otro vehículo.
En carreteras convencionales, además, un adelantamiento mal anunciado puede ser especialmente peligroso. Antes de iniciar la maniobra hay que valorar la visibilidad, la distancia, la velocidad del vehículo adelantado y la posible presencia de otros usuarios.
Las rotondas, el gran punto de confusión
En las glorietas, la norma que más se olvida es sencilla: hay que señalizar la salida con el intermitente derecho. No es obligatorio indicar que se va a seguir girando dentro de la rotonda, pero sí avisar cuando se va a abandonarla.
El problema aparece cuando un conductor sale sin señalizar o cuando intenta abandonar la glorieta desde un carril interior sin haberse colocado antes en el exterior. Si no puede salir con seguridad, debe continuar circulando y dar otra vuelta antes que cruzarse delante de otro vehículo.
Incorporaciones y salidas: avisar con tiempo
En incorporaciones a autovías o autopistas, el intermitente sirve para que los demás sepan que el vehículo va a entrar en la vía. Pero, de nuevo, no concede prioridad. Quien se incorpora debe adaptarse a la velocidad del tráfico y hacerlo sin obligar a frenar bruscamente a quienes ya circulan por la calzada.
Lo mismo ocurre al abandonar una vía por un carril de salida. Señalizar tarde puede provocar dudas, cambios bruscos o alcances. En este tipo de maniobras, la anticipación es clave.
La multa por no usarlo
No utilizar el intermitente cuando es obligatorio, o hacerlo de forma incorrecta, puede suponer una sanción económica. Más allá de la multa, el verdadero problema es que el resto de conductores no puede adivinar una maniobra.
La idea que recuerda Tráfico es simple: conducir también consiste en comunicar. Y el intermitente es una de las formas más básicas de hacerlo.
Un gesto pequeño que evita muchos sustos
Usar bien los intermitentes no ralentiza la conducción ni complica el viaje. Al contrario: hace que el tráfico sea más previsible. En verano, con más coches en carretera y más desplazamientos de larga distancia, ese gesto cobra todavía más importancia.
La regla práctica es fácil de recordar: mirar, señalizar y maniobrar. En ese orden. Ni antes de comprobar, ni después de haber empezado el movimiento.
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