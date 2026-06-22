Galileo Galilei, astrónomo: “Y, sin embargo, se mueve”

“Y, sin embargo, se mueve.” La frase atribuida a Galileo Galilei ha pasado a la historia como una de las grandes imágenes de la ciencia frente a la imposición. Según la tradición, el científico italiano la habría pronunciado después de verse obligado a abjurar, hace hoy exactamente 393 años, de la teoría heliocéntrica ante la Inquisición en 1633.

Qué quería decir la frase

La expresión alude al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Galileo defendía las ideas heliocéntricas asociadas a Copérnico, frente a la visión geocéntrica que situaba a la Tierra en el centro del universo.

El sentido de la frase es claro: aunque una autoridad obligue a negar una verdad científica, la realidad no cambia por decreto. La Tierra seguiría moviéndose aunque Galileo tuviera que retractarse públicamente.

Una cita célebre, pero discutida

No hay prueba documental de que Galileo pronunciara literalmente esas palabras tras el juicio. Los registros del proceso y las primeras biografías no recogen la frase, por lo que los historiadores suelen tratarla como una cita atribuida.

Aun así, su fuerza simbólica ha sido enorme. “Y, sin embargo, se mueve” funciona como resumen de una tensión universal: la que aparece cuando el conocimiento choca con el dogma, la censura o el miedo a cambiar una visión establecida del mundo.

Por qué sigue siendo actual

La frase se sigue usando porque va más allá de la astronomía. Sirve para recordar que los hechos no desaparecen porque resulten incómodos y que la evidencia científica no depende de la aprobación del poder.

En tiempos de desinformación, negacionismos y debates polarizados, la idea conserva toda su vigencia: la realidad puede ser discutida, interpretada o incluso silenciada durante un tiempo, pero no deja de existir.

La lección de Galileo

Galileo no solo representa un avance científico. También simboliza el precio que a veces paga quien cuestiona una verdad oficial. Por eso la frase, aunque no esté confirmada como literal, sigue viva cuatro siglos después.

Su valor no está únicamente en si la dijo o no, sino en lo que expresa: la verdad puede ser obligada a callar, pero no por eso deja de moverse.