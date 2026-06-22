El peligro de entrar en un coche al sol del que poco se habla y que puede costar grandes disgustos

Entrar en un coche que ha estado horas al sol no es solo incómodo: puede ser peligroso. Las altas temperaturas dentro del vehículo pueden provocar mareos, somnolencia, síncopes vasovagales e incluso desmayos al volante, con el consiguiente riesgo de perder el control del coche.

Por qué el calor puede hacerte perder el conocimiento

La advertencia la lanza Aurora Herrero, enfermera y profesora de la Universidad de Extremadura, que explica que el calor extremo produce una gran vasodilatación en el organismo. Esa respuesta puede desencadenar un síncope vasovagal, es decir, una pérdida de conocimiento.

El problema al volante es evidente: si el conductor se desmaya, deja de controlar volante, pedales y freno. En ese momento, el vehículo sigue en movimiento sin capacidad real de reacción, lo que puede acabar en una salida de vía, un impacto contra un obstáculo o una colisión con otro coche.

Los síntomas que deben poner en alerta

Antes de llegar a un desmayo, el cuerpo suele avisar. Entre los síntomas más habituales están el acaloramiento intenso, el dolor de cabeza, el malestar general, la sensación de calor extremo e incluso escalofríos repentinos.

Herrero explica que esos escalofríos pueden ser una respuesta del organismo para intentar regular la temperatura corporal. Si el cuerpo no consigue ajustarla, el corazón aumenta sus demandas y el sistema puede acabar fallando. En los casos más graves, especialmente si el sol sigue incidiendo sobre la persona o el coche, puede producirse una situación de riesgo vital.

Ventilar antes de entrar

La primera recomendación es sencilla: no entrar directamente en un coche recalentado. Si el vehículo ha estado expuesto a temperaturas muy altas, conviene abrir puertas y ventanas antes de sentarse para permitir que salga el calor acumulado en plásticos, tapicería y metal.

El calor también afecta al volante: fatiga, deshidratación y menos reflejos / Europa Press

Después, lo recomendable es arrancar el coche, poner el aire acondicionado y esperar unos minutos a que baje la temperatura del habitáculo. Aunque siga haciendo calor, esa reducción inicial puede ser suficiente para evitar un golpe térmico brusco al entrar.

Aire acondicionado, ropa ligera y agua

Durante la conducción, Herrero recomienda mantener una temperatura interior que permita al cuerpo funcionar con normalidad y evitar que el calor se dispare. También aconseja usar ropa ligera, preferiblemente de algodón o lino, que transpire y facilite la evaporación del sudor.

La hidratación es clave, pero no se trata de beber grandes cantidades de golpe. Lo mejor es tomar agua fresca en pequeñas cantidades y con frecuencia para reponer los líquidos perdidos por el sudor. Las bebidas con electrolitos pueden ayudar en algunos casos, aunque la recomendación principal sigue siendo el agua.

Cuidado con la somnolencia

El calor también provoca somnolencia, otro factor de riesgo al volante. Bostezar con frecuencia, parpadear de forma anormal o notar pérdida de atención son señales de alerta. En esos casos, lo prudente es parar, bajar del coche, moverse, refrescarse y reducir la temperatura del habitáculo antes de seguir conduciendo.

Los coches más modernos ya incorporan sensores capaces de detectar algunos signos de fatiga, pero la responsabilidad principal sigue siendo del conductor. Si el cuerpo avisa, hay que parar.

La clave: no normalizar el calor dentro del coche

En días de calor extremo, conducir en un habitáculo recalentado no debe asumirse como una molestia inevitable. Puede afectar a la concentración, a los reflejos y a la capacidad del cuerpo para regular su temperatura.

La regla práctica es clara: ventilar antes de entrar, enfriar el coche, beber agua con frecuencia y detenerse ante cualquier síntoma de mareo o somnolencia. Unos minutos de prevención pueden evitar un susto grave en carretera.