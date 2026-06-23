El cambio en el reglamento de circulación que afecta a los taxistas: deberán llevar siempre puesto el cinturón de seguridad

Los taxistas deberán llevar puesto el cinturón de seguridad en todo momento. Es una de las novedades incluidas en la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada este martes por el Consejo de Ministros, una modificación centrada en reforzar la protección de usuarios vulnerables y actualizar obligaciones en la movilidad diaria.

Fin a una excepción conocida

Hasta ahora, los taxistas contaban con excepciones al uso del cinturón en determinados servicios urbanos. Con la nueva reforma, esa situación cambia: deberán circular con el cinturón abrochado siempre, igual que el resto de conductores.

La medida busca reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente, incluso en trayectos cortos o dentro de ciudad, donde los golpes por alcance, frenazos bruscos o colisiones laterales también pueden tener consecuencias importantes.

Cuándo entra en vigor

La nueva obligación entrará en vigor el 1 de octubre, según la información aprobada por el Gobierno. A partir de esa fecha, los profesionales del taxi tendrán que adaptar su rutina al nuevo criterio general.

El cambio forma parte de una reforma más amplia que también fija en 15 años la edad mínima para conducir patinetes eléctricos, establece el casco obligatorio para sus usuarios e introduce nuevas exigencias para motoristas y ciclomotores.

Qué cambia en la práctica

Para los taxistas, la novedad es muy concreta: el cinturón deja de ser una obligación con excepciones y pasa a ser una norma de uso permanente. En la práctica, afectará sobre todo a los desplazamientos urbanos, donde hasta ahora algunos profesionales podían no llevarlo en determinados servicios.

El mensaje de fondo es claro: en ciudad también hay riesgo. Y el cinturón sigue siendo uno de los sistemas de seguridad más eficaces para reducir daños en caso de accidente.