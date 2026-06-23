ALERTA SANITARIA
Viene de Turquía, se vende como complemento alimenticio... y lleva viagra sin avisar
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición informa de la retirada de Erkexin y recomienda no consumirlo si se tiene en casa
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la retirada del producto Erkexin, comercializado como complemento alimenticio y procedente de Turquía, por la presencia de sildenafilo y tadalafilo no declarados en el etiquetado. Estas sustancias pueden provocar reacciones adversas de diversa gravedad, por lo que se recomienda no consumir el producto afectado.
El sildenafilo y el tadalafilo son principios activos de medicamentos utilizados principalmente para tratar la disfunción eréctil. También pueden emplearse, bajo control médico, en otros problemas como la hipertensión arterial pulmonar.
Funcionan facilitando la vasodilatación, es decir, ayudando a que los vasos sanguíneos se relajen y aumente el flujo de sangre. El más conocido comercialmente es el sildenafilo, asociado a la Viagra; el tadalafilo es el principio activo de medicamentos como Cialis.
Qué producto está afectado
La alerta corresponde al producto Erkexin, presentado en un bote cilíndrico con sobres monodosis. Según la información trasladada por AESAN, los datos del producto afectado son los siguientes:
- Nombre del producto: Erkexin.
- Aspecto: bote cilíndrico con sobres monodosis.
- Número de lote: 20.01/MS0025.
- Fecha de caducidad: 01/02/2027.
- Peso de unidad: 20 gramos por sobre.
- Conservación: temperatura ambiente.
Por qué se ha retirado
AESAN informa de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del complemento alimenticio por contener sildenafilo y tadalafilo sin que estas sustancias aparezcan declaradas en la etiqueta.
Ambos principios activos pueden ejercer una acción farmacológica suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica. Precisamente por eso, su presencia en un complemento alimenticio sin declarar puede suponer un riesgo para determinados consumidores.
Qué deben hacer los consumidores
La recomendación de AESAN es directa: las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta deben abstenerse de consumirlo.
Además, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Una alerta por sustancias no declaradas
El problema principal no es solo la presencia de estas sustancias, sino que no figuran en el etiquetado. Eso impide que el consumidor conozca realmente qué está tomando y dificulta valorar posibles incompatibilidades, efectos adversos o riesgos asociados.
Por ello, ante cualquier duda, lo prudente es no consumir el producto y conservar el envase para poder identificar el lote afectado.
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