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Altas temperaturas

Catalunya registra cuatro muertes atribuibles a la ola de calor de entre el domingo y el lunes

En el conjunto del Estado la cifra se eleva a 43 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas

El cambio climático ha 'inyectado' hasta 4 grados a la ola de calor que atraviesa Europa y ha aumentado el riesgo de un episodio extremo

30/06/2025 Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). Las 17 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas en el segundo día de la ola de calor. Sevilla alcanza los 42 °C y otras ciudades como Zaragoza, Lérida, Córdoba y Badajoz llegan a 41 °C. La alerta es naranja en gran parte del país y amarilla en Canarias, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia. SOCIEDAD Marta Fernández - Europa Press

30/06/2025 Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). Las 17 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas en el segundo día de la ola de calor. Sevilla alcanza los 42 °C y otras ciudades como Zaragoza, Lérida, Córdoba y Badajoz llegan a 41 °C. La alerta es naranja en gran parte del país y amarilla en Canarias, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia. SOCIEDAD Marta Fernández - Europa Press

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El Periódico

Barcelona

Catalunya ha registrado cuatro muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el domingo y el lunes, coincidiendo con la ola de calor. Son datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria MoMo del Instituto de Salud Carlos III. En el conjunto del Estado, el número de muertes asciende a 43.

Protecció Civil mantiene el plan Procicat en fase de alerta por la ola de calor que comenzó el domingo y que puede alargarse al menos hasta este miércoles en las comarcas de Ponent. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido hasta el martes a 151 personas con afecciones relacionadas con las altas temperaturas.

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