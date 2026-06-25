Alerta alimentaria: Consumo advierte de lactosa no declarada en una cabezada de lomo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una advertencia dirigida a las personas con intolerancia a la lactosa por la presencia de lactosa no declarada en el etiquetado de un producto cárnico procedente de España. El producto afectado es cabezada de lomo de la marca castellonense Jamones Alfredo Monfort, S.L.

Qué producto está afectado

La alerta afecta a cabezada de lomo comercializada por Jamones Alfredo Monfort, S.L. El producto se presenta en dos formatos: envasado al vacío en tacos, en envases de 200 a 1.000 gramos, y loncheado, en envases de 130 a 150 gramos.

Según AESAN, el producto debe conservarse en refrigeración.

Lotes afectados

Los lotes incluidos en la alerta son los siguientes:

Lote 52-25 , con fecha de consumo preferente 22/10/2026 .

, con fecha de consumo preferente . Lote 05-26 , con fecha de consumo preferente 29/11/2026 .

, con fecha de consumo preferente . Lote 07-26 , con fecha de consumo preferente 29/11/2026 .

, con fecha de consumo preferente . Lote 12-26 , con fecha de consumo preferente 19/01/2027 .

, con fecha de consumo preferente . Lote 10-26, con fecha de consumo preferente 05/06/2027.

A quién afecta esta alerta

La advertencia está dirigida específicamente a las personas con intolerancia a la lactosa. AESAN recomienda que quienes tengan en casa alguno de los productos afectados se abstengan de consumirlo.

La presencia de lactosa no declarada en la etiqueta supone un problema porque las personas intolerantes pueden consumir el producto sin saber que contiene este ingrediente.

No hay riesgo para el resto de consumidores

AESAN subraya que la alerta no afecta a toda la población, sino a quienes tienen intolerancia a la lactosa.

El consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Dónde se ha distribuido

Según la información disponible, la distribución inicial del producto afectado se ha realizado en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. No obstante, AESAN señala que no se descarta que puedan haberse producido redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La alerta ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que las autoridades competentes verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Qué deben hacer los consumidores

Las personas con intolerancia a la lactosa deben revisar si tienen en casa cabezada de lomo de Jamones Alfredo Monfort, S.L. y comprobar el lote y la fecha de consumo preferente.

Si el producto coincide con alguno de los lotes afectados, la recomendación es clara: no consumirlo.