Nuevas normas de seguridad para motos: guantes y calzado cerrado serán obligatorios desde octubre

Los usuarios de motocicletas y ciclomotores tendrán nuevas obligaciones de seguridad. La reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno establece el uso obligatorio de guantes para conductores y pasajeros, así como de calzado cerrado en todo tipo de vías.

Guantes obligatorios para conductor y acompañante

Una de las principales novedades es que los guantes pasarán a ser obligatorios no solo para quien conduce la moto, sino también para el acompañante. La medida busca reducir lesiones en caso de caída, ya que las manos suelen ser una de las primeras partes del cuerpo que impactan contra el suelo.

Hasta ahora, el casco era el elemento de protección más asociado a la moto. Con la reforma, el Gobierno amplía el foco a otros elementos básicos de seguridad, especialmente en trayectos urbanos y desplazamientos cortos, donde muchos usuarios relajan más la protección.

Adiós a conducir en chanclas o calzado abierto

La nueva norma también obligará a utilizar calzado cerrado en motocicletas y ciclomotores, tanto en ciudad como en carretera. En la práctica, esto deja fuera el uso de chanclas, sandalias abiertas o calzado que no sujete adecuadamente el pie.

El objetivo es evitar lesiones y mejorar el control del vehículo. Un calzado inadecuado puede dificultar el apoyo, el equilibrio, el manejo de los pedales o la reacción ante una maniobra imprevista.

Cuándo entran en vigor los cambios

Las nuevas obligaciones para usuarios de motos y ciclomotores entrarán en vigor el 1 de octubre, según la reforma aprobada por el Consejo de Ministros.

La excepción está en lo referido al casco homologado para usuarios de motocicletas, cuya entrada en vigor se retrasa hasta el 1 de octubre de 2027. El resto de medidas incluidas en la reforma, como los guantes y el calzado cerrado, se aplicarán desde octubre.

Qué cambia en la práctica

El cambio afectará especialmente a quienes usan la moto en desplazamientos cotidianos y de corta distancia. A partir de la entrada en vigor de la reforma, no bastará con ponerse el casco: habrá que circular también con guantes y calzado cerrado.

El mensaje de fondo es claro: en moto, incluso un trayecto breve puede acabar en caída. Y en ese escenario, la protección no depende solo del casco.