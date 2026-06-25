La DGT advierte contra la maniobra al volante que parece educada pero puede ser peligrosa

Ceder el paso no siempre es una buena acción. A veces, lo que parece un gesto educado al volante puede convertirse en una maniobra peligrosa. La razón es sencilla: en la carretera, la seguridad depende de que todos sepan quién tiene prioridad y qué va a hacer cada vehículo. Cuando alguien se salta esa lógica para “ser amable”, puede crear justo lo contrario: confusión.

El problema de la cortesía mal entendida

Muchos conductores paran para dejar salir a otro coche, permitir que alguien se incorpore o facilitar un giro aunque no les corresponda hacerlo. La intención puede ser buena, pero el resultado no siempre lo es.

Si un conductor con prioridad se detiene de forma inesperada, los vehículos que vienen detrás pueden no entender la maniobra. Eso puede provocar frenazos bruscos, alcances o situaciones de riesgo, sobre todo en vías con varios carriles, rotondas, incorporaciones o pasos con mala visibilidad.

La prioridad no se regala

Una regla básica de circulación que remarca la Dirección General de Tráfico (DGT) es que la prioridad debe respetarse. Quien la tiene debe avanzar si puede hacerlo con seguridad, y quien no la tiene debe esperar. Alterar ese orden puede parecer un detalle menor, pero cambia el comportamiento previsto por el resto de usuarios.

El problema no es ceder cuando toca, sino ceder cuando no toca. Si una señal, una marca vial o la norma general ya establece quién pasa primero, improvisar puede generar dudas en cadena.

El caso típico: dejar salir a un coche

Uno de los ejemplos más frecuentes se da cuando un conductor se detiene para dejar salir a otro vehículo de una calle, garaje o incorporación. Si detrás circulan otros coches, esa parada inesperada puede acabar en susto.

Un coche saliendo de un garaje / INFORMACIÓN

También puede ocurrir que el coche al que se está “invitando” a pasar no tenga buena visibilidad del resto de carriles. El primer conductor le deja hueco, pero otro vehículo que circula correctamente por un carril contiguo no espera esa salida. Ahí aparece el riesgo de golpe lateral.

Peatones, pasos y falsas seguridades

Con peatones también hay que ser cuidadoso. En un paso de peatones, la prioridad es clara. Pero detenerse fuera de un paso para invitar a cruzar puede ser peligroso si hay más carriles, poca visibilidad o vehículos que no han previsto esa parada.

La persona puede interpretar que tiene vía libre, avanzar confiada y encontrarse con otro coche que no se ha detenido. Lo que parecía un gesto amable puede crear una falsa sensación de seguridad.

Rotondas e incorporaciones

En las rotondas, los vehículos que ya circulan por dentro tienen prioridad sobre quienes quieren entrar. Frenar dentro de una glorieta para dejar incorporarse a otro coche rompe esa lógica y puede provocar retenciones, frenazos o golpes por alcance.

En las incorporaciones ocurre algo parecido. Quien entra en una vía debe adaptarse al tráfico y hacerlo con seguridad. Los conductores que circulan por la vía principal pueden facilitar la maniobra si es posible, por ejemplo cambiando de carril cuando no hay riesgo, pero no deben hacer movimientos bruscos ni frenar de forma inesperada.

Cuándo sí conviene facilitar la circulación

Facilitar el paso no está prohibido ni es siempre peligroso. En tráfico denso, atascos, calles estrechas o situaciones de cortesía ordenada, dejar incorporarse a otro vehículo puede ayudar a que la circulación sea más fluida.

La diferencia está en hacerlo sin sorprender a nadie. Si el tráfico está parado o muy lento, hay visibilidad y la maniobra es clara, ceder puede ser razonable. Si se circula a velocidad normal y la prioridad está definida, lo más seguro suele ser mantener la marcha.

La regla práctica

La conducción segura no consiste en ser el más amable, sino en ser previsible. Mirar, señalizar, respetar la prioridad y evitar gestos inesperados ayuda más que una cortesía improvisada.

La regla es sencilla: cede el paso cuando la norma lo indique o cuando puedas hacerlo sin crear riesgo. Pero no detengas el tráfico de forma inesperada solo para parecer educado. En la carretera, a veces, lo más amable es hacer exactamente lo que los demás esperan que hagas.