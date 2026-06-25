Confirmado por el Gobierno: los patinetes no se podrán conducir antes de los 15 años y el casco será obligatorio

El Gobierno ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación que afecta de lleno a los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. La nueva norma fija en 15 años la edad mínima para conducirlos y establece el uso obligatorio del casco.

Nueva edad mínima para los patinetes

Hasta ahora, la regulación sobre la edad para usar patinetes eléctricos dependía en buena medida de las ordenanzas municipales. Con la modificación aprobada por el Consejo de Ministros, se establece un criterio general: los menores de 15 años no podrán conducir vehículos de movilidad personal.

La medida busca reforzar la protección de los usuarios más vulnerables y ordenar un tipo de movilidad que ha crecido con fuerza en las ciudades en los últimos años.

Casco obligatorio

Otra de las claves de la reforma es la obligación de usar casco para los usuarios de patinetes eléctricos, al igual que para los ciclistas en los supuestos previstos por la normativa. El objetivo es reducir el riesgo de lesiones graves en caso de caída o accidente.

La medida llega después de años de debate sobre la seguridad de estos vehículos, especialmente en entornos urbanos donde conviven con coches, motos, bicicletas y peatones.

Cambios para motoristas y ciclomotores

La reforma también incluye novedades para quienes conduzcan motocicletas y ciclomotores. Será obligatorio el uso de guantes para conductores y pasajeros, así como de calzado cerrado en todo tipo de vías.

Además, la exigencia relacionada con el casco homologado para usuarios de motocicletas tendrá un calendario específico: entrará en vigor el 1 de octubre de 2027.

Los taxistas deberán llevar cinturón

El nuevo texto introduce también una obligación para los taxistas, que deberán llevar puesto el cinturón de seguridad en todo momento.

Con ello, se elimina una de las excepciones tradicionales que existían para este colectivo en determinados trayectos urbanos.

Cuándo entra en vigor

La reforma aprobada este martes entrará en vigor el 1 de octubre, salvo la parte referida al casco homologado para usuarios de motocicletas, que se aplicará a partir del 1 de octubre de 2027.

En la práctica, los cambios obligan a revisar hábitos cotidianos de movilidad: los patinetes tendrán edad mínima y casco obligatorio, los motoristas deberán usar guantes y calzado cerrado, y los taxistas tendrán que circular siempre con cinturón.