Salmonella en un fuet vendido en España: los lotes que no debes consumir
AESAN recomienda no consumir el fuet extra de Can Duran afectado y acudir al centro de salud si aparecen síntomas compatibles con salmonelosis
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Salmonella en un fuet extra de la marca Can Duran, procedente de España. La recomendación para quienes tengan en casa alguno de los lotes afectados es clara: no consumir el producto.
Qué producto está afectado
El producto implicado en la alerta es fuet extra de la marca Can Duran, presentado en bolsa de plástico, con un peso de 170 gramos y conservación a temperatura ambiente.
La alerta ha llegado a AESAN a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Francia.
Lotes afectados
Los lotes afectados por la presencia de Salmonella son los siguientes:
- Lote 262014422, con fecha de caducidad 24/07/2026.
- Lote 262014423, con fecha de caducidad 01/08/2026.
AESAN recomienda revisar el envase y comprobar tanto el número de lote como la fecha de caducidad antes de consumir el producto.
Dónde se ha distribuido
Según la información disponible, la distribución inicial del producto afectado se ha realizado en Aragón, Cataluña y Navarra. No obstante, AESAN advierte de que no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, por lo que la recomendación se dirige a cualquier consumidor que pueda tener este fuet en su domicilio.
Qué deben hacer los consumidores
Las personas que tengan en casa alguno de los productos incluidos en esta alerta deben abstenerse de consumirlos.
La información se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Síntomas compatibles con salmonelosis
AESAN recuerda que, si se ha consumido alguno de los productos de los lotes afectados y aparecen síntomas compatibles con la salmonelosis, se recomienda acudir a un centro de salud.
Los síntomas más habituales son diarrea y/o vómitos, acompañados de fiebre y dolor de cabeza.
La recomendación clave
La alerta no afecta a todos los productos de la marca, sino a los lotes concretos identificados por AESAN. Por eso, la medida más útil es revisar el envase, localizar el lote y la fecha de caducidad y, si coinciden con los afectados, no consumir el fuet.
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