Ya es oficial: Tráfico cambia las normas a partir de octubre y los motoristas podrán circular por el arcén con 3 condiciones

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una modificación del Reglamento General de Circulación que abarca numerosos ámbitos que afectan a motoristas, conductores de patinetes eléctricos, ciclistas, taxistas y otros usuarios de la vía.

Algunas de las medidas más destacadas son la imposición del casco obligatorio para los conductores de patinetes y establece la edad mínima para conducirlos en los 15 años . Está previsto que estas infracciones tengan una sanción de 200 euros.

En cuanto a los ciclistas se suprime la exención de casco en vías interurbanas y establece que sea obligatorio para los ‘riders’ y que lleven chaleco reflectante (también en el caso de que trabajen con moto).

Para los taxistas también se ha aprobado un cambio importante en el Reglamento, y es la obligación de llevar puesto el cinturón de seguridad en todo momento. Esta medida también se amplía a vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de conducción.

Cambios destacados para las motocicletas: guantes, casco y arcén

Los motoristas también deben conocer los cambios que recogerá el reglamento. Ahora será obligatorio el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y el uso de calzado cerrado en todo tipo de vías. Las multas serán de 200 euros si se incumplen.

Asimismo, los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados. Los 'riders' que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar también chaleco reflectante en todo momento.

Sobre el uso del arcén por parte de los motoristas, la norma no supone una autorización general para que se use en cualquier circunstancia. La nueva regulación contempla tres condiciones principales:

Que exista congestión de tráfico

Que la motocicleta no supere los 30 km/h

Que el tramo esté señalizado.

Dos personas circulan en una motocicleta / INFORMACIÓN

Cuándo entran en vigor los cambios

La web de la Moncloa detalla que el real decreto aprobado que recoge estos cambios de tráfico entrará en vigor el día 1 de octubre de 2026, excepto los artículos referidos al alumbrado obligatorio para VMP y al casco homologado para usuarios de motocicletas que lo harán el 1 de octubre de 2027.

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Por su parte, el artículo relativo a la obligación de guantes de protección homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas; mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características de los que se usan en la actualidad.