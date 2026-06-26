Atascos fantasma en las carreteras: por qué existen aunque no haya un accidente ni obras

Vas por una autovía, el tráfico se detiene durante varios minutos y, de repente, todo vuelve a circular con normalidad. No hay accidente, no hay obras, no hay un coche averiado ni un carril cortado. Entonces aparece la pregunta: ¿por qué había atasco?

La respuesta está en los llamados atascos fantasma, un fenómeno tan habitual como desesperante. Se producen cuando una pequeña alteración en la circulación se transmite hacia atrás como una onda. Dicho de forma sencilla: un conductor frena un poco, el de detrás frena más, el siguiente todavía más y, unos metros después, alguien acaba detenido por completo.

El efecto acordeón

La mejor forma de entenderlo es pensar en un acordeón. Cuando un coche reduce la velocidad, obliga al vehículo que va detrás a reaccionar. Si la distancia de seguridad es corta, esa reacción suele ser más brusca. El segundo conductor pisa más el freno, el tercero hace lo mismo y la cadena se va amplificando.

Atasco en Alicante. / INFORMACIÓN

Al cabo de unos segundos, lo que empezó como una simple reducción de velocidad puede convertirse en una retención. Y lo más llamativo es que, cuando los conductores llegan al punto donde empezó todo, ya no hay nada. El origen del problema ha desaparecido, pero el atasco sigue viajando hacia atrás.

Un frenazo basta para crear una retención

No hace falta un gran incidente para provocar un atasco fantasma. Puede bastar con un conductor que frena al ver una incorporación, otro que cambia de carril de forma brusca, alguien que se acerca demasiado al coche de delante o un vehículo que circula a tirones.

También ocurre cuando hay mucho tráfico y poca separación entre coches. En esas condiciones, cualquier gesto pequeño tiene un efecto mayor. Una simple duda al volante puede multiplicarse en cadena hasta bloquear un tramo entero.

Las incorporaciones, uno de los puntos críticos

Las entradas y salidas de autovías son lugares especialmente propensos a este fenómeno. Cuando un coche se incorpora, algunos conductores frenan demasiado, otros intentan cambiar de carril a última hora y otros aceleran o reducen sin mantener una velocidad constante.

Ese comportamiento irregular rompe el ritmo de la vía. Si la circulación ya es densa, el resultado puede ser una retención aunque no haya ningún obstáculo físico.

Cambiar de carril también influye

Otro origen frecuente está en los cambios de carril innecesarios. Cuando un conductor se mueve de un carril a otro buscando ganar unos metros, obliga a otros vehículos a reajustar su velocidad. Si muchos hacen lo mismo, el tráfico se vuelve más inestable.

En lugar de avanzar más rápido, la circulación se vuelve más lenta para todos. Es el típico caso en el que parece que cambiar de carril ayuda, pero en realidad contribuye al atasco.

Mirar demasiado tarde y frenar demasiado fuerte

Los atascos fantasma también tienen mucho que ver con la falta de anticipación. Quien conduce mirando solo el coche de delante reacciona tarde. En cambio, quien observa más lejos puede levantar el pie del acelerador con suavidad antes de tener que frenar.

Los frenazos son una de las causas de los atascos fantasma. / INFORMACIÓN

La diferencia parece pequeña, pero es clave. Una conducción progresiva absorbe las pequeñas variaciones del tráfico; una conducción brusca las agranda.

Por qué desaparecen sin explicación

La parte más desconcertante de estos atascos es que se disuelven sin que el conductor vea la causa. Eso ocurre porque el problema no está en un objeto parado en la carretera, sino en una onda de frenadas que se mueve hacia atrás.

Mientras algunos coches están completamente detenidos, más adelante el tráfico puede estar circulando ya con normalidad. Por eso el conductor tiene la sensación de haber estado atrapado en una retención “sin motivo”.

Cómo evitar contribuir a un atasco fantasma

No siempre se puede evitar una retención, pero sí se puede reducir el riesgo de provocarla. La clave está en conducir de forma previsible, suave y constante.

Mantener la distancia de seguridad, evitar frenazos innecesarios, no pegarse al coche de delante, anticipar las incorporaciones y reducir los cambios de carril ayuda a que el tráfico fluya mejor. También conviene adaptar la velocidad sin acelerones ni frenadas continuas.

El coche que va suave ayuda a todos

En tráfico denso, el objetivo no debería ser avanzar un metro más que el de al lado, sino mantener un ritmo estable. A veces, dejar un poco más de espacio y circular de forma regular evita que la onda de frenadas se haga más grande.

Ese margen permite absorber pequeños cambios sin tener que pisar el freno de golpe. Y si varios conductores hacen lo mismo, la retención puede no llegar a formarse.

Los atascos fantasma existen porque el tráfico no depende solo de coches y carreteras, sino también del comportamiento de los conductores. Un frenazo, una incorporación mal gestionada o una conducción nerviosa pueden crear una retención aunque no haya accidente ni obras.

Por eso, la próxima vez que salgas de un atasco y no veas nada que lo explique, probablemente acabas de atravesar una onda invisible de frenadas. Y la forma de combatirla empieza por algo muy simple: conducir con más distancia, más suavidad y menos prisas.