El BOE lo confirma: la DGT obliga a los ciclistas a llevar siempre puesto esta medida de seguridad (sin exenciones)

El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación del Reglamento General de Circulación que incluye varios cambios importantes para ciclistas, motoristas, conductores de patinetes y taxistas.

Según explica la Dirección General de Tráfico (DGT), el objetivo de esta medida es “mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía”, es decir, peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal. Ahora la movilidad ha cambiado y ha dejado de estar centrada en la carretera para hacerlo sobre las personas y los entornos urbanos.

Señala la DGT que es la primera vez que la norma recoge “usuario vulnerable de la vía”, como persona que puede sufrir lesiones en caso de que sufra un accidente de tráfico.

Medidas más importantes

El BOE de este viernes ya recoge estos cambios en el reglamento, entre los que destacan el uso del casco obligatorio para los conductores de patinete, para los que también establece que la edad mínima para conducirlos son los 15 años. Además deberán llevar siempre encendido el alumbrado.

Para los taxistas también se ha aprobado un cambio importante y es la obligación de llevar puesto el cinturón de seguridad en todo momento. Esta medida también se amplía a vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de conducción.

Los motoristas también deben saber que ahora tanto los conductores como los pasajeros deberán llevar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipos de vías. Igualmente, los cascos para los conductores de ciclomotores tendrán que estar homologados y no únicamente certificados.

Sobre el uso del arcén , la norma también recoge que los motoristas podrán utilizarlo siempre que exista congestión de tráfico, que la moto no supere los 30 km/h y que el tramo esté señalizado.

Un motorista con guantes / INFORMACIÓN

Cambios para los ciclistas

El principal cambio que deben conocer los ciclistas es que se suprimen todas las exenciones de uso del casco y todos deberán llevarlo en vías interurbanas.

Además, en vías urbanas los ciclistas deben circular preferente por el centro del carril para mejorar su seguridad y aquellos conductores que los adelanten deberán dejar una separación mínima de 5 metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril.

La DGT indica también que en aquellas vías de un solo carril donde esté limitada la velocidad a 30 kilómetros/hora o inferior, y previa señalización, la autoridad municipal podrá permitir la circulación de las bicicletas en los dos sentidos de circulación.

En cuanto a los riders, la norma indica que deben llevar siempre casco y chaleco reflectante. Las sanciones por incumplirla pueden ser de 200 euros.

En vías interurbanas los conductores que quieran adelantar a un ciclista deberán reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros/hora respecto al límite existente en la vía y, en calzadas con más de un carril por sentido, el conductor que adelanta debe cambiar completamente de carril, además de dejar la separación lateral de 1,5 m.

Cuándo entran en vigor los cambios

El real decreto aprobado que recoge estos cambios de tráfico entrará en vigor el día 1 de octubre de 2026, excepto los artículos referidos al alumbrado obligatorio para VMP y al casco homologado para usuarios de motocicletas que lo harán el 1 de octubre de 2027.

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Por su parte, el artículo relativo a la obligación de guantes de protección homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas; mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características de los que se usan en la actualidad.