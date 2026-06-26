Nicolás de Cusa, filósofo renacentista: “Dios es todo en el todo y no es, sin embargo, nada en el todo”

Nicolás de Cusa fue uno de los pensadores más originales del Renacimiento. Filósofo, teólogo y cardenal, intentó explicar una idea difícil: cómo puede hablar el ser humano de Dios si Dios, por definición, supera todo lo que la mente puede comprender.

Una de las frases que mejor resume esa tensión es tan desconcertante como poderosa: “Dios es todo en el todo y no es, sin embargo, nada en el todo”.

Una frase que parece una contradicción

A primera vista, la frase parece imposible. ¿Cómo puede Dios ser “todo” y, al mismo tiempo, “nada”? La clave está en que Nicolás de Cusa no está hablando de una presencia física, como si Dios fuera una cosa más dentro del mundo.

Lo que plantea es algo más profundo: Dios está presente como fundamento de todo lo que existe, pero no se identifica con ningún objeto concreto. No es una piedra, un árbol, una estrella o una persona. Y, sin embargo, nada de eso existiría sin él.

Dios como presencia que no se deja atrapar

Para Nicolás de Cusa, Dios no puede ser reducido a una definición simple. Si se le identifica con una parte del mundo, se le limita. Y si se le limita, deja de ser infinito.

Por eso dice que Dios es todo en el todo: porque toda realidad depende de él y lo manifiesta de algún modo. Pero también dice que no es nada en el todo: porque ninguna cosa concreta puede contenerlo, agotarlo o explicarlo por completo.

La docta ignorancia

Esta idea se entiende mejor a partir de uno de sus conceptos más famosos: la docta ignorancia. Cusa defendía que la verdadera sabiduría empieza cuando reconocemos los límites de nuestro conocimiento.

No significa renunciar a pensar. Al contrario: significa pensar con humildad. La razón humana puede acercarse a la verdad, pero no poseerla del todo. Ante lo infinito, todo conocimiento humano es parcial.

El Dios de los contrarios

Nicolás de Cusa también desarrolló la idea de la coincidencia de los opuestos. Según él, en Dios se superan las contradicciones que para nosotros parecen irreconciliables: máximo y mínimo, unidad y multiplicidad, presencia y ausencia.

Por eso su frase no busca confundir, sino señalar un límite del lenguaje. Cuando hablamos de Dios, las palabras normales se quedan cortas. Decir que Dios es “todo” es insuficiente. Decir que no es “nada” también. La verdad, para Cusa, está más allá de esa oposición.

Una idea muy renacentista

Aunque su pensamiento nace dentro de la teología cristiana, Nicolás de Cusa anticipa muchas intuiciones modernas. Su visión del universo como una realidad sin centro absoluto y su insistencia en los límites del conocimiento lo convierten en una figura puente entre la Edad Media y la modernidad.

Su filosofía no elimina el misterio: lo convierte en punto de partida. El ser humano conoce, investiga y razona, pero siempre desde una distancia insalvable respecto a lo infinito.

La frase sigue teniendo fuerza porque no habla solo de teología. También sirve como advertencia contra cualquier pensamiento demasiado seguro de sí mismo.

Nicolás de Cusa recuerda que la realidad puede ser más amplia que nuestras categorías. Que no todo cabe en una definición. Y que, a veces, las frases que parecen contradictorias son precisamente las que mejor expresan aquello que no podemos encerrar del todo.

La lección de Nicolás de Cusa

“Dios es todo en el todo y no es, sin embargo, nada en el todo” no es un juego de palabras. Es una forma de decir que lo absoluto sostiene la realidad, pero no puede confundirse con ninguna parte de ella.

Para Cusa, conocer de verdad no era tener respuestas simples, sino aprender a pensar ante el misterio sin reducirlo. Esa fue su gran lección: la inteligencia humana puede acercarse a lo infinito, pero nunca convertirlo en una cosa más.