Políticos en fiestas

Esta semana no tenemos más remedio que referirnos a las hogueras. ¿Y de qué es de lo que más se habló en esos días …? ¡Del calor! Vamos a ver… ¿Es que no tenemos memoria? ¡Todos los años lo mismo! Parece que no sabemos que, digan lo que digan los meteorólogos, es sonar el primer petardo y llega la ola de calor. Eso es así y no hay más que hablar. Más darle al abanico y agua fría por la cabeza y se acabó el problema, ¡que nos quejamos de todo!

Y más temas en boca de todos. Los «expertos» hablando de las mascletás, que algunos parecen ingenieros de minas por lo que saben de explosivos, de la cadencia sonora y de la capacidad de la pólvora. Y el resto, la inmensa mayoría, que solo quiere que la traca final suene muy fuerte y que tengamos los tímpanos a punto de reventar mientras saltamos de emoción y grabamos con el móvil al mismo tiempo.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. / Jose Navarro

Y hablamos también de los políticos, porque las hogueras son un momento ideal para dejarse ver, que las elecciones pueden caer en cualquier momento… Algunos se lo han tomado tan al pie de la letra que parece que dormían en una colchoneta de pilates en la misma plaza de los Luceros, porque no se han perdido ni un acto. Eso sí, por las mañanas, impecables.

Y como el centro de Alicante no es Manhattan, se han cruzado rivales y se han saludado y compartido espacio con una sonrisa… ¡aunque la procesión vaya por dentro! La verdad es que los ciudadanos agradecemos esos momentos de cercanía, de ver que sudan la camisa lo mismo que tú, que les gusta la coca amb tonyina y que beben cerveza fría como cualquier foguerer. Que los vemos en la tele y parecen distantes y estirados. ¡Pues que no tengan que venir las siguientes hogueras para que los veamos más por la calle!

Andrés, el de AMFI

Le encantaba esta comida. Te llamaba personalmente meses antes para que te apuntaras la fecha y no fallaras por otro compromiso. Te lo volvía a recordar cuando se acercaba el día y te ofrecía el parking para que aparcaras gratis. Y cuando llegabas, era el mejor anfitrión. Este almuerzo era la manera que tenía él de agradecer a quien había colaborado con su asociación o a quienes compartíamos su amistad. Este año, por unos pocos días, la comida la hemos celebrado en su recuerdo.

Cristóbal Serrán y Andrés Gonzálvez, junto a una foto de Andrés Molina. / INFORMACIÓN

Hablo de Andrés Molina, un hombre honesto, comprometido y sin pelos en la lengua. De izquierdas «de toda la vida», no tenía reparos para poner verde a los suyos, o a alabar a «los otros» cuando hacían las cosas bien. Porque él daba ejemplo y podía permitirse ese lujo de los valientes y luchadores. Porque cuando contrajo poliomielitis y se quedó en una silla de ruedas, no se conformó con ser dependiente. Y creó AMFI, la asociación para la integración sociolaboral de personas con discapacidad física y sensorial en Elda.

En nuestros encuentros, nos reíamos de todo y de todos. Socarrón y observador, calaba a la gente nada más verla. Y disfrutaba explicando cómo de un parking cogió otro, y luego otro, y luego los salones Princesa, y luego creó el centro de atención temprana, y daba empleo a 40 personas con discapacidad. Y cuando conseguía terminar un proyecto, ya tenía otros dos en la cabeza. Tuve la suerte de acompañarlo en abril, cuando lo hicieron Hijo Predilecto de Elda por unanimidad de la Corporación municipal, y no podía estar más emocionado. Y es que él, con su tesón, su empeño y la insistencia de una gota china, consiguió que la accesibilidad para las personas con discapacidad fuera un tema sobre la mesa y alcanzó logros que parecían imposibles. «Me ven llegar por el Ayuntamiento y se echan a temblar, porque saben que soy una mosca cojonera», comentaba entre risas.

Gabriel Segura, Manuel Nieto, Rubén Alfaro y Paco Sogorb. / INFORMACIÓN

A la cabeza de esta comida, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro; el cronista oficial de Elda, que colaboró en la organización del acto, Gabriel Segura; Andrés Gonzálvez, patrono y gran amigo de Andrés Molina; Baldomero Giménez (Radio Elda), Bernardo Alonso (jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía de Alicante), el exalcalde Paco Sogorb, el comisario Manuel Nieto, Alejandro Pérez, presidente del Rotary de Elda; o el patrono de AMFI y propietario de los salones Princesa donde se celebró el almuerzo, Cristóbal Serrán.

Escucharon las emocionadas palabras Andrés Gonzálvez, otros invitados como Gabriel García Cremades y su hijo Alejandro, Francisco Soriano, Mila Esteve, Juan Vera, José Pérez, José María Arviza, Pedro Serrano y numerosos colaboradores del equipo de AMFI. Gonzálvez destacó que Andrés fue «un líder con mayúsculas, porque unía su empuje a la persona que había detrás, era familiar, amigo de sus amigos y tremendamente agradecido».

Y su puesto en AMFI lo recoge Patro Rodríguez con todo el apoyo tanto del propio Andrés, del patronato y los colaboradores. Reconoció que tenía «sentimientos encontrados», por haber llegado a ese puesto por la pérdida de Andrés, pero que aprendió de él que las personas no solo ocupan un cargo, sino que hay algunas que viven de servir a los demás con humildad, como hizo su predecesor.

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Tras un minuto de silencio por su ausencia, se escuchó una ranchera, la música favorita de Andrés, un luchador de sueños. ¡En nuestro recuerdo, amigo!