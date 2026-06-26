Qué significa la “tierna” señal de los abuelitos (P-21b) de la DGT y por qué es importante que la conozcas

La señal P-21b es una de las nuevas señales incorporadas al catálogo oficial de señalización vial en España. Aunque seguro que ya conocías una señal muy similar en la que dos niños corren cogidos de la mano, la nueva señalética en la que aparecen dos abuelos no es tan común.

A pesar de que estas señales fueron aprobadas en julio del año pasado, irán apareciendo de forma progresiva en las carreteras.

La señal de los niños indica “peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, como una escuela, una zona de juegos, etc”, por lo que la señal de los abuelos es muy similar.

Su función es advertir a los conductores de la proximidad de un lugar frecuentado por personas con dificultades motrices o sensoriales, especialmente personas mayores, usuarios con movilidad reducida o peatones que pueden necesitar más tiempo para cruzar o desplazarse con seguridad.

Cómo es la señal P-21b

Como todas las señales de la serie “P”, la P-21b es una señal de advertencia de peligro. Esto significa que no impone por sí sola una prohibición concreta, como haría una señal circular de borde rojo, sino que avisa de una situación de riesgo para que el conductor modere la velocidad, aumente la atención y esté preparado para reaccionar ante la posible presencia de peatones vulnerables.

Su diseño mantiene la forma clásica de las señales de peligro: triángulo con borde rojo, fondo blanco y pictograma negro. En el interior aparece una representación de personas mayores o con dificultades para caminar, normalmente con una figura acompañando a otra y ambas utilizan bastón.

Esta señal puede colocarse en las proximidades de residencias de mayores, centros de día, centros de atención a personas con discapacidad, centros sanitarios, hospitales, zonas asistenciales, entornos urbanos con alta presencia de personas mayores o pasos peatonales especialmente utilizados por colectivos vulnerables.