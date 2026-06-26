Vladimir Nabokov, escritor: “Un buen lector es aquel que tiene imaginación, memoria, un diccionario y cierto sentido artístico”

El escritor Vladimir Nabokov tenía una idea muy exigente de la lectura. Para él, un buen lector no era simplemente alguien que pasaba páginas o se emocionaba con una historia. Leer bien exigía atención, paciencia y una forma casi artística de mirar el texto.

Lo resumió en una frase que sigue funcionando como una pequeña lección literaria: “Un buen lector es aquel que tiene imaginación, memoria, un diccionario y cierto sentido artístico”.

Leer no es solo entender la trama

La frase procede de “Good Readers and Good Writers”, uno de los textos reunidos en Lectures on Literature, donde Nabokov reflexiona sobre qué significa leer de verdad.

Su idea era clara: el lector no debe limitarse a identificarse con los personajes ni a buscar una moraleja inmediata. Para Nabokov, la literatura se disfruta de otra manera: observando cómo está construida, detectando los matices y prestando atención a los detalles que a menudo pasan desapercibidos.

Imaginación para entrar en el mundo del libro

La primera herramienta del buen lector, según el autor de "Lolita", es la imaginación. No para inventar una historia distinta, sino para reconstruir el mundo que el autor propone.

Un buen lector debe ser capaz de ver una habitación, un gesto, una luz o una escena a partir de las palabras. Leer no es recibir imágenes ya hechas, sino fabricarlas mentalmente con precisión.

Memoria para no perder los detalles

La segunda herramienta es la memoria. Nabokov desconfiaba de la lectura apresurada porque un libro se construye con ecos, repeticiones, pistas y conexiones internas.

Un detalle que parece menor en una página puede cobrar sentido muchas páginas después. Por eso la memoria es esencial: permite reconocer patrones, volver sobre una imagen y entender que una novela no avanza solo hacia delante, sino que también dialoga consigo misma.

Un diccionario para respetar las palabras

La tercera herramienta puede parecer la más simple, pero es una de las más reveladoras: un diccionario.

Nabokov era un escritor obsesionado con la precisión verbal. Para él, las palabras importaban demasiado como para pasar por encima de ellas. Si una palabra no se entiende, no se salta: se busca. Porque en literatura, una palabra concreta puede cambiar el tono, la intención o la belleza de una frase.

Sentido artístico para reconocer la forma

La última condición es tener cierto sentido artístico. Es decir, sensibilidad para captar el ritmo, la estructura, la ironía, la belleza o la inteligencia formal de una obra.

Nabokov no entendía la literatura como un simple vehículo de ideas. Le interesaba el artefacto: cómo está hecho el libro, qué trampas prepara, cómo se ordenan las escenas y qué placer produce el estilo.

Una frase contra la lectura rápida

Vista desde hoy, la frase de Nabokov suena casi como una advertencia contra la lectura superficial. En un tiempo de resúmenes, frases virales y consumo rápido, el escritor recuerda que leer bien exige algo más lento y más activo.

Un buen lector no se limita a preguntar “qué pasa”. También se pregunta cómo está contado, por qué una palabra aparece ahí y no en otro sitio, qué detalle se repite y qué efecto produce una escena.

La lección de Nabokov

La frase funciona porque convierte la lectura en una disciplina creativa. El buen lector, para Nabokov, no es pasivo. Imagina, recuerda, consulta, compara y aprecia.

Leer bien, en definitiva, no consiste solo en abrir un libro. Consiste en entrar en él con las herramientas adecuadas: imaginación, memoria, un diccionario y sentido artístico.