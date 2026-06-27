Cristina Moya, albañil, sobre el trato que recibió al inicio en la obra: "Tú tendrías que estar en tu casa fregando los platos"

Cristina Moya, la Kiki para sus colegas, lleva 22 años poniendo azulejos. Lo dejó todo en 2004, un trabajo estable como asistente infantil en una guardería, para meterse en una escuela de taller de construcción en Córdoba. Dos años de formación, un contrato de oficial de segunda y, desde entonces, obra tras obra sin parar.

Esta alicatadora ha visitado el podcast 'Sector Oficios Podcast' para darse a conocer en las redes sociales. Para empezar, expone que lleva "22 años ya trabajando en la construcción, de los cuales los 15 o 16 primeros solo me he dedicado al revestimiento cerámico. Pero luego he ido ampliando campos y me he adentrado un poquito más en lo que es la reforma en general, abarcando otros espacios como el alisado de paredes, el pladur, la electricidad y la fontanería".

Aunque no en todas las familias la noticia del cambio de trabajo de Cristina Moya podría haber sentado del todo bien, su madre, limpiadora de toda la vida, la apoyó en su decisión. "Mi madre siempre ha sido una mujer valiente. Mi hermano se compró un piso y la que le hizo la obra fue mi madre; la que le alicató la cocina a mi hermano fue mi madre", explica la albañil.

Primeros años muy duros

Aunque trabajar en la obra siempre había sido el deseo de Cristina, los primeros años que estuvo dentro del sector fueron muy duros. Según expone, no le querían dar la oportunidad de trabajar en la obra por los estereotipos de no querer meter a trabajar a una "rubia rodeada de hombres mirándola". Aunque parezca algo inaudito, esta fue la realidad de Cristina Moya durante unos años.

Finalmente, por fin pudo demostrar lo que valía: "Hasta que un día llegué a una obra para buscar trabajo y me dijeron: 'Vente mañana con la herramienta'. Fue mi primera obra grande, grande de 300 personas trabajando dentro de una obra, haciendo baño y cocina ahí a punta pala, y ahí disfruté yo como una enana. Ahí ya yo me sentí realizada, de decir, por fin me han dado paso".

Prejuicios y machismo

Lamentablemente, estos prejuicios y menosprecios no cesaron ahí. La Kiki tuvo que enfrentarse a un jefe que odiaba trabajar con mujeres: "Tuve un jefe de obra un poco complicado, de estos a los que no les gustan las mujeres. Era uno de estos machistas cerrados, y claro, su primera palabra cuando me vio en el baño fue: '¿Tú qué haces aquí?'. Yo le dije que iba a alicatar ese cuarto de baño, y me respondió: 'Pues si tú lo que tendrías que hacer es estar en tu casa fregando los platos'".

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Finaliza explicando el 'boom' que tuvo su entrevista en un medio español: "Esa entrevista, que me llamaron de la televisión, explotó y empezaron a llamarme de todos sitios para hacerme una entrevista. Parecía que nunca habían visto una mujer que trabajara tantos años en la obra. Ahora ya nos metemos en las redes y vemos muchas mujeres alicatando, poniendo suelo y arreglando su casa. Pero no es un oficio al que se dediquen diariamente. Son cuatro vídeos que suben a las redes. Pero para nosotros es que es el pan nuestro de cada día".

Fuente: El Periódico