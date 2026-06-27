La entrenadora María Squat Fit señala los 10 alimentos que pueden sabotear la pérdida de grasa abdominal

Perder grasa abdominal no depende de eliminar un alimento concreto ni de buscar una solución milagro. La entrenadora y creadora de contenido María Squat Fit, cuyo canal de YouTube roza el millón de seguidores, lo explica en uno de sus últimos vídeos con un mensaje claro: “No hay alimentos que engorden por sí solos, pero sí alimentos que hacen que sea extremadamente fácil pasarte de calorías”.

La idea central de su vídeo es sencilla: para perder grasa es necesario generar un déficit calórico, es decir, consumir menos energía de la que se gasta. El problema aparece cuando ciertos alimentos aportan muchas calorías en poco volumen, sacian poco y hacen que se coma más casi sin darse cuenta.

No son alimentos prohibidos

María Squat Fit insiste en que no se trata de demonizar comida ni de hablar de productos “prohibidos”. El enfoque es más práctico: identificar alimentos que pueden complicar el proceso porque son muy calóricos, poco saciantes o fáciles de consumir en exceso.

“Ninguno de estos alimentos va directo al abdomen cuando te lo comes”, explica la entrenadora. Lo que ocurre, según señala, es que si se consumen con frecuencia pueden dificultar la pérdida de grasa porque elevan mucho la ingesta calórica diaria.

1. Fritos

El primer grupo que menciona son los fritos: patatas fritas, croquetas, fingers de pollo, empanados, churros, calamares a la romana, chipirones o chopitos.

El problema, apunta, no siempre es el alimento en sí, sino el método de cocción. Al freír, el aceite multiplica las calorías sin aumentar de forma proporcional la saciedad. Por eso propone alternativas como el horno o la freidora de aire, que permiten conseguir texturas doradas y crujientes con menos grasa añadida.

2. Embutidos

El segundo grupo son los embutidos, entre ellos chorizo, salchichón, fuet, sobrasada, mortadela, pepperoni, longaniza o morcilla.

La entrenadora los define como alimentos altos en calorías y grasas saturadas, además de muy fáciles de picotear. Su alternativa pasa por opciones más magras, como jamón cocido, pechuga de pavo o pollo con alto porcentaje de carne, o productos vegetales ricos en proteína.

3. Chocolates muy calóricos

El chocolate no es el enemigo, matiza María Squat Fit. El problema está en los chocolates más cargados de azúcares añadidos, grasas y rellenos, como cremas untables, bombones o tabletas muy procesadas.

Su consejo no es eliminarlo por completo, sino controlar la porción: una o dos onzas, mejor que llevarse la tableta entera a la mesa. También propone usar cacao puro desgrasado o versiones sin azúcar añadido para recetas o yogures.

4. Frutos secos y cremas de frutos secos

Los frutos secos son saludables, pero también muy densos en calorías. María Squat Fit recuerda que pueden aportar entre 500 y 650 kilocalorías por cada 100 gramos, por lo que un puñado generoso puede sumar muchas calorías sin apenas notarlo.

La clave, según explica, está en pesar la ración o mezclarlos con alimentos más saciantes, como yogur. También menciona versiones desgrasadas en polvo como alternativa para quienes buscan sabor con menos aporte calórico.

5. Dulces, bollería y galletas

El grupo de dulces, tartas, bollos y galletas es uno de los que más cuesta controlar. La razón, explica, es que combinan azúcar, grasa y texturas muy apetecibles, lo que favorece que se coma más por deseo que por hambre real.

También advierte de que lo “casero” no siempre equivale a saludable si la receta incluye grandes cantidades de mantequilla, azúcar, harinas refinadas o chocolate.

6. Alcohol

María Squat Fit es especialmente contundente con el alcohol. Además de aportar calorías, recuerda que el cuerpo prioriza metabolizarlo porque lo identifica como una sustancia tóxica.

A eso se suma el efecto indirecto: al beber, es habitual acompañarlo de picoteos, cenas más calóricas o postres, con menos control sobre la cantidad. Como alternativas, propone bebidas sin alcohol, agua con gas y limón o refrescos cero.

7. Bebidas azucaradas

Otro grupo señalado son las bebidas azucaradas: refrescos con azúcar, zumos, bebidas energéticas, batidos industriales o cafés muy cargados.

La entrenadora recuerda que son poco saciantes y pueden añadir cientos de calorías al día sin que la persona sienta que ha comido más. En lugar de zumo, recomienda fruta entera; y en lugar de refrescos azucarados, versiones sin azúcar.

8. Aceites

El aceite de oliva virgen extra es saludable, pero eso no significa que se pueda usar sin medida si el objetivo es perder grasa. María Squat Fit recuerda que los aceites son calorías líquidas muy concentradas: 9 calorías por gramo.

Una cucharada grande puede aportar muchas más calorías de las que se calculan a simple vista. Su consejo es usar aceite en spray para cocinar y pesar la cantidad cuando se tome en crudo.

9. Salsas

Las salsas pueden convertir una comida ligera en un plato mucho más calórico. Mayonesa, alioli, salsa César, ranchera, ketchup o aliños con mucho aceite suman calorías con rapidez y no suelen saciar.

La creadora de contenido advierte de un error frecuente: preparar un plato saludable, dejarlo seco y después “revivirlo” con demasiada salsa. Ahí es donde, según ella, muchas personas pierden el control del aporte calórico real.

10. Snacks ‘fit’

El último grupo es uno de los más engañosos: los snacks fit. Barritas proteicas, chocolates proteicos, chips altas en proteína o productos con reclamos saludables pueden parecer buenos aliados, pero no siempre lo son.

María Squat Fit advierte de que “alto en proteínas” no significa automáticamente bajo en calorías ni más saludable. Algunas barritas siguen siendo productos muy calóricos, con aditivos y edulcorantes. Como opciones más sencillas propone fruta, pepinillos, palomitas o gelatinas cero.

La clave: déficit calórico, no miedo a la comida

El mensaje final de la entrenadora es que para perder grasa abdominal no hace falta vivir restringiéndose. Hace falta entender qué alimentos ayudan más y cuáles lo ponen más difícil.

El objetivo, resume, no es eliminar todo lo que gusta, sino aprender a gestionar cantidades, elegir alternativas más saciantes y construir una alimentación que pueda mantenerse en el tiempo.

En otras palabras: no se trata de comer perfecto, sino de comer de forma que el déficit calórico sea posible sin sufrir.