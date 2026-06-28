La frase de Erasmo de Rotterdam que seguimos usando cinco siglos después: “En el país de los ciegos, el tuerto es rey”

“En el país de los ciegos, el tuerto es rey”. La frase sigue viva porque resume una verdad tan simple como incómoda: en un lugar donde nadie ve, quien ve aunque sea un poco se convierte en autoridad.

La sentencia se atribuye habitualmente a Erasmo de Rotterdam, uno de los grandes humanistas del Renacimiento, aunque conviene matizar: más que crearla desde cero, Erasmo la recogió, fijó y difundió dentro de su enorme trabajo de recopilación de proverbios y máximas. Su fuerza, en cualquier caso, ha sobrevivido durante siglos.

Qué significa realmente

La frase no habla literalmente de ciegos ni de tuertos. Es una metáfora sobre la ventaja relativa. No dice que el tuerto sea sabio, brillante o poderoso por méritos absolutos. Dice que, comparado con quienes no ven nada, tiene una ventaja suficiente para destacar.

Por eso se usa para describir situaciones en las que alguien parece muy competente no porque sea extraordinario, sino porque el nivel general es bajo.

Una crítica a la mediocridad

El sentido más ácido de la frase está ahí: no siempre manda el mejor, sino el que tiene una pequeña ventaja en un entorno de carencias.

Puede aplicarse a la política, al trabajo, a las redes sociales, a la cultura o a cualquier grupo donde una capacidad mínima se vuelve excepcional simplemente porque falta en los demás. En ese contexto, el “tuerto” no es necesariamente un genio; es alguien que ve un poco más que el resto.

Por qué encaja con Erasmo

Erasmo de Rotterdam fue un pensador crítico, irónico y profundamente atento a las contradicciones humanas. Su obra está llena de observaciones sobre la ignorancia, la vanidad, la falsa autoridad y los errores de quienes se creen sabios sin serlo.

Por eso esta frase encaja tan bien con su mirada. Erasmo desconfiaba de la soberbia intelectual y de las apariencias de grandeza. Para él, la educación, la lectura y el pensamiento crítico eran herramientas contra la ignorancia, pero también contra la arrogancia de quienes aprovechan esa ignorancia para dominar.

Una frase muy actual

Aunque viene de una tradición antigua, la frase parece escrita para el presente. En un mundo saturado de opiniones, titulares rápidos y expertos improvisados, muchas veces basta con saber un poco más que los demás para parecer una autoridad.

Eso explica por qué sigue funcionando. Describe a quien destaca en un entorno poco exigente, pero también advierte contra el conformismo: si el “tuerto” parece rey, quizá el problema no sea su grandeza, sino la falta de visión colectiva.

No siempre es un elogio

La frase puede sonar como un reconocimiento, pero casi siempre tiene un punto crítico. Decir que alguien es “rey en el país de los ciegos” no equivale a llamarlo brillante. Más bien sugiere que su superioridad depende del contexto.

Es una forma elegante de decir: cuidado, quizá esa persona no es tan excepcional; quizá simplemente está rodeada de gente peor preparada, menos informada o menos atenta.

La lección de Erasmo

La fuerza de la frase está en que desmonta una ilusión muy común: confundir destacar con valer mucho. A veces alguien sobresale por talento. Otras, porque el listón está demasiado bajo.

Erasmo de Rotterdam lo resumió con una imagen imposible de olvidar: en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Una frase breve, irónica y todavía útil para recordar que no toda autoridad nace de la excelencia; algunas nacen, simplemente, de la falta de competencia alrededor.