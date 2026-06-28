La OCU anuncia las gasolineras más baratas para ahorrar hasta 300 euros al año

Elegir bien dónde llenar el depósito puede marcar una diferencia importante en el bolsillo. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), repostar en las gasolineras más baratas permite ahorrar hasta 300 euros al año en gasolina y alrededor de 250 euros en diésel frente a las grandes cadenas. El dato llega en un momento en el que el gasto del coche sigue siendo una preocupación para muchas familias.

La OCU recuerda que, según su Estudio anual de solvencia familiar, un 45% de los españoles tiene serias dificultades para afrontar los gastos relacionados con el vehículo, entre ellos el carburante. Por eso, la organización ha analizado los precios de más de 12.000 estaciones de servicio en España para detectar cuáles ofrecen los importes más bajos y dónde pueden encontrar los conductores mayores oportunidades de ahorro.

El estudio sitúa de nuevo a BonÀrea como la cadena más barata tanto en gasolina 95 como en diésel. Esta enseña cuenta con supermercados y estaciones de servicio principalmente en Cataluña y zonas próximas. Tras ella aparecen otras opciones económicas como Alcampo y los autoservicios low cost GM Oil. También destacan, aunque con ahorros algo menores, cadenas como AN Energéticos, Petroprix, Esclatoil, Plenenergy y Ballenoil.

La entrada a una gasolinera de Alicante. / PILAR CORTES

Diferencias de hasta 10 euros por depósito

La diferencia entre elegir una estación barata y una de las más caras puede rondar los 0,20 euros por litro. En la práctica, esto supone cerca de 10 euros de ahorro en un repostaje de 50 litros. Si esta decisión se repite durante todo el año, el ahorro acumulado puede alcanzar los 300 euros en gasolina y los 250 euros en diésel.

En el lado contrario, la OCU menciona entre las cadenas con precios más altos a Moeve, Repsol, Petronor, BP y Eni, además de IDS, Valcarce e Iberdoex. No obstante, la organización matiza que algunas de estas compañías ofrecen tarjetas de puntos, promociones o descuentos que pueden reducir el precio final que paga el conductor.

Diferencias claras por provincias

Navarra, Teruel, Lleida y Barcelona aparecen entre los territorios con mayor presencia de estaciones de servicio baratas. En general, el noreste peninsular concentra más opciones económicas por la presencia de cadenas como BonÀrea, AN Energéticos o Esclatoil. En cambio, Baleares, Palencia, Asturias y Ávila figuran entre las provincias con precios medios más altos, con gasolineras alrededor de un 5% más caras.

Canarias presenta una situación particular, ya que allí se aplica el IGIC en lugar del IVA. Esto hace que los precios sean más bajos que en la península: alrededor de un 11% menos en diésel y un 6% menos en gasolina. Aun así, la OCU indica que también en las islas es posible ahorrar eligiendo bien, y señala a Canary Oil como la cadena más barata.

Efecto “pluma y cohete”

La organización también advierte del llamado efecto “pluma y cohete”: los carburantes suben rápido cuando aumenta el precio del petróleo, pero bajan con más lentitud cuando el barril se abarata.

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Para facilitar la búsqueda, la OCU pone a disposición de los conductores una calculadora de gasolineras que permite localizar las estaciones más baratas cerca del domicilio o del lugar de trabajo introduciendo el código postal.