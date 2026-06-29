Ya es oficial: la DGT cambia las normas y apuesta por los caminos escolares para que los niños vayan al colegio andando o en bicicleta

En las grandes ciudades que los niños vayan al colegio andando se convierte en casi una utopía. Cada vez más los centros escolares no necesariamente son cercanos a la vivienda, por lo que los desplazamientos a pie o en bici suelen ser más complicados. Igualmente, el ritmo de vida en el que los padres deben acudir a su puesto de trabajo con prisas tampoco pone las cosas fáciles en este sentido.

Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha apostado por incluir en el último cambio del Reglamento General de Circulación la actualización de los caminos escolares. En concreto, en el artículo 158 del BOE que actualiza esta norma habla de los caminos escolares seguros.

“Los Ayuntamientos, o los titulares de las vías cuando sean competentes, podrán establecer caminos o zonas escolares seguros en los entornos escolares, implementando medidas de reducción de velocidad, calmado del tráfico o restricciones a los vehículos a motor y ciclomotores”.

La DGT explica en su página web que el objetivo de estos caminos escolares es promover y facilitar que los niños vayan caminando o en bicicleta al colegio de forma autónoma. Para ello tendrán un itinerario indicado y acondicionado, para que este desplazamiento sea “seguro, agradable y sostenible”.

Para el organismo estatal, estos caminos también son formas de recuperar espacios para la infancia y que las calles y ciudades sean más habitables. Esta medida entrará en vigor el 1 de octubre.

Otros cambios en el Reglamento General de Circulación

Además de los caminos escolares, recientemente también se actualizaron las normas para varios usuarios de la vía. Los motoristas y sus pasajeros deberán usar guantes de protección en vías interurbanas y llevar calzado cerrado. Además se les permite circular por el arcén derecho en tramos señalizados cuando haya una congestión de tráfico, aunque no podrán superar los 30 km/h.

Los ciclistas deberán llevar casco sin excepciones y los conductores de patinetes eléctricos deberán tener, como mínimo, 15 años para poder conducirlos. Además deberán hacerlo siempre con alumbrado encendido y con casco.

Por último, entre estos cambios también destaca el que afecta directamente a los taxistas, que están obligados a llevar el cinturón de seguridad puesto siempre, como el resto de conductores.