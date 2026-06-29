La expresión que convierte una resaca en zoológico: por qué decimos “dormir la mona”

Se trata de una de esas expresiones que describen una escena con muy pocas palabras. “Dormir la mona” se usa para referirse a una persona que, después de haber bebido demasiado alcohol, se queda dormida o necesita descansar hasta que se le pase la borrachera.

La imagen es clara: alguien ha bebido más de la cuenta, se aparta del ruido, se tumba y espera a que el cuerpo haga su trabajo. Pero la frase tiene una pregunta inevitable: ¿qué pinta una mona en todo esto?

La “mona” como borrachera

La explicación más aceptada relaciona “mona” con el estado de embriaguez. En el habla popular, la palabra acabó asociándose a la borrachera o a sus efectos visibles: torpeza, gestos exagerados, pérdida de compostura y comportamiento ridículo. En el siglo XVI se utilizaba la palabra “mona” para aludir a la borrachera.

Desde ahí, “dormir la mona” sería literalmente dormir la borrachera, dejar que pase el efecto del alcohol. No se duerme a un animal, sino un estado: la “mona” entendida como embriaguez.

Este tipo de desplazamientos son frecuentes en el lenguaje coloquial. Una palabra concreta acaba nombrando una situación completa porque la imagen resulta expresiva y fácil de recordar.

La comparación con el mono

Otra explicación muy repetida vincula la frase al parecido que puede producir la embriaguez con ciertos comportamientos atribuidos popularmente a los monos: movimientos torpes, gestos descontrolados, ruidos, falta de equilibrio o actitudes grotescas.

No se trata de una comparación amable. La expresión nace de una mirada caricaturesca hacia quien ha bebido demasiado. El borracho se comportaría “como un mono” y, cuando se queda dormido, estaría “durmiendo la mona”.

La expresión tiene además un punto burlón. No suele usarse con solemnidad, sino con tono de comentario popular, casi como una forma de quitar gravedad a una escena de resaca o exceso.

Ese matiz de burla explica por qué la frase conserva un tono coloquial y algo jocoso. No describe solo un hecho físico, sino también una escena social: alguien ha perdido la compostura y ahora necesita recuperarse.

Una expresión muy visual

El éxito de “dormir la mona” está en que funciona como una pequeña escena. No hace falta explicar demasiado: la frase evoca de inmediato una resaca, una siesta larga, un sofá, una cama o una mañana perdida después de una noche de excesos.

Un hombre durmiendo. / Pilar Cortés

Además, tiene un ritmo muy reconocible. Es breve, sonora y popular. Por eso ha sobrevivido como una de las formas más castizas de hablar de la borrachera y sus consecuencias.

Aunque están relacionadas, dormir la mona y tener resaca no significan exactamente lo mismo.

La resaca es el malestar que aparece después de beber: dolor de cabeza, cansancio, sed, náuseas o sensibilidad a la luz. Dormir la mona, en cambio, se refiere más al acto de dormir o reposar mientras se pasan los efectos de la borrachera.

Una persona puede dormir la mona durante la noche y levantarse con resaca al día siguiente. O puede decirse que alguien está durmiendo la mona cuando todavía no se ha recuperado del todo.

Tiene humor, imagen y tradición oral. Y aunque su origen exacto no puede fijarse con absoluta seguridad en una única anécdota, su sentido actual está muy claro: dormir para que se pase la borrachera.