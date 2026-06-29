Montesquieu, filósofo de la Ilustración: "Las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias"

Hay frases escritas hace siglos que parecen pensadas para el presente. Una de ellas es de Montesquieu: “Las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias”. La cita pertenece a El espíritu de las leyes, una de las obras políticas más influyentes del siglo XVIII, y apunta a un problema que sigue muy vivo: el exceso de normas puede terminar perjudicando a las normas verdaderamente importantes.

La idea es sencilla, pero incómoda. Si una sociedad acumula demasiadas leyes, reglamentos, excepciones y obligaciones difíciles de entender, el ciudadano puede acabar percibiendo la ley como algo confuso, lejano o incluso arbitrario. Y cuando eso ocurre, también se resiente el respeto hacia las normas que sí son esenciales.

Qué quería decir Montesquieu

Montesquieu no defendía una sociedad sin leyes. Al contrario: fue uno de los grandes pensadores del Estado moderno, la separación de poderes y los límites al abuso de autoridad. Su advertencia iba en otra dirección: una ley debe tener sentido, necesidad y proporción.

Cuando una norma se aprueba sin una razón suficiente, cuando introduce detalles innecesarios o cuando complica más de lo que resuelve, no solo fracasa esa ley concreta. También puede dañar la confianza en el conjunto del sistema.

Por eso la frase tiene tanta fuerza: una ley inútil no es simplemente una ley inofensiva. Para Montesquieu, puede convertirse en un peso que debilita a las demás.

El problema del exceso normativo

La cita encaja muy bien con una preocupación actual: la sensación de que cada problema social, económico o administrativo acaba generando una nueva norma. A veces es necesario. Otras veces, la respuesta legislativa llega antes que la reflexión.

El resultado puede ser un sistema difícil de seguir incluso para quienes quieren cumplirlo. Normas que se pisan entre sí, trámites que se multiplican, obligaciones que cambian con frecuencia y ciudadanos que no siempre saben qué se les exige.

En ese contexto, las leyes necesarias —las que protegen derechos, garantizan la seguridad, ordenan la convivencia o persiguen abusos reales— pueden perder autoridad porque quedan mezcladas con normas menores, confusas o poco útiles.

Una crítica a legislar por impulso

La frase también sirve para hablar de la política del anuncio. En muchas ocasiones, una nueva ley funciona como respuesta rápida a una polémica, una crisis o una demanda social inmediata. Pero legislar bien exige algo más que reaccionar.

Una norma debe preguntarse qué problema resuelve, si ya existen herramientas para afrontarlo, cómo se aplicará, qué efectos secundarios tendrá y si podrá cumplirse de verdad.

Cuando una ley nace solo para aparentar acción, corre el riesgo de convertirse en papel mojado. Y el papel mojado, con el tiempo, erosiona la confianza en la ley que sí importa.

Por qué sigue vigente

La actualidad de Montesquieu está en que su frase no pertenece solo a los juristas. Cualquier ciudadano puede entenderla. Todos han sufrido alguna vez una norma absurda, un trámite incomprensible o una obligación que parece existir más por costumbre que por utilidad.

Esa experiencia cotidiana alimenta una idea peligrosa: que las normas son obstáculos y no garantías. Y ahí aparece el problema de fondo. Cuando la ley se percibe como exceso, molestia o burocracia inútil, cuesta más defender su valor cuando de verdad resulta necesaria.

La ley también necesita prestigio

Una sociedad democrática no se sostiene solo sobre leyes escritas. También necesita confianza en que esas leyes son razonables, se aplican con justicia y responden a un interés común.

Por eso la advertencia de Montesquieu sigue siendo tan potente: las leyes no ganan fuerza por multiplicarse, sino por ser necesarias, claras y respetadas.

“Las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias” no es una frase contra la ley. Es una defensa de la buena ley.