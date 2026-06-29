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La señal del autogás (S-105b): qué significa y por qué los conductores de GLP deben conocerla

Esta señal comienza a aparecer en las carreteras de nuestro país

La señal S-105b de autogás o GLP, gas licuado del petróleo

La señal S-105b de autogás o GLP, gas licuado del petróleo / CHATGPT

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O. Casado

O. Casado

La señal S-105b es una de las señales de servicio que los conductores pueden encontrar en carreteras, autovías, autopistas o accesos a áreas de servicio. Su función es sencilla: indicar la presencia de una estación de servicio que ofrece carburantes convencionales y también GLP, es decir, gas licuado del petróleo, conocido comercialmente como autogás.

La S-105b mantiene el formato habitual de las señales de servicio: es una señal rectangular o cuadrada de fondo azul, con pictogramas en su interior. En este caso, muestra el símbolo de un surtidor de carburante convencional y la referencia al GLP, normalmente identificada con las siglas correspondientes.

Su diseño permite que el conductor sepa antes de llegar a la estación que allí no solo puede repostar gasolina o gasóleo, sino también gas licuado del petróleo. Es especialmente útil para quienes conducen vehículos adaptados o fabricados para funcionar con este tipo de combustible, ya que no todas las gasolineras disponen de autogás.

Qué es el GLP

El GLP son las siglas de gas licuado del petróleo o también conocido como autogás. Es una mezcla de gases, principalmente propano y butano, que se almacena en estado líquido a presión y se utiliza como combustible para determinados vehículos.

En España, el GLP se ha extendido como alternativa a la gasolina y al diésel en algunos turismos, taxis, flotas profesionales y vehículos adaptados. Su principal ventaja para muchos conductores es el coste por litro, que suele ser inferior al de los carburantes tradicionales, aunque el consumo en litros puede variar respecto a un motor de gasolina.

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Además, muchos vehículos de GLP son bifuel, lo que significa que pueden funcionar con gasolina y con autogás. El conductor puede alternar entre ambos combustibles, lo que aumenta la autonomía y reduce la dependencia de encontrar una gasolinera con GLP en cada trayecto.

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