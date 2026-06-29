Sofía Suescun “monta” un vídeo para deslizar cuánto le ha costado su chalet en Alicante

Sofía Suescun y Kiko Jiménez siguen exprimiendo en redes la historia de su nueva casa en Alicante. Después de anunciar que ya tienen las llaves de ‘Villa Playa’, la pareja ha vuelto a convertir su mudanza en contenido, esta vez con un vídeo publicitario que ha llamado la atención por un detalle: la forma en la que Sofía deja caer cuánto ha costado su chalet sin decirlo de manera directa.

La influencer ha compartido una publicación en la que juega con la curiosidad de sus seguidores y con uno de los grandes misterios que rodean a cualquier casa de famosos: el precio. No lo presenta como una cifra cerrada ni como una información inmobiliaria al uso, sino como una pista presentada como un frívolo montaje.

El precio, más que contado

Sofía no ha hecho una declaración formal sobre el coste exacto de la vivienda. Lo que ha hecho es mucho más propio del lenguaje de Instagram y TikTok: construir un vídeo en el que el dato aparece de forma indirecta, como un guiño para que los seguidores saquen sus propias conclusiones.

Hace que alguien (su propia pareja haciéndose pasar por un curioso) le pregunte cuánto le han ofrecido por la vivienda que acaba de estrenar. No obstante, en un momento del vídeo, cuando habla de la notificación de la oferta que le llegó al móvil, se ve perfectamente el precio, por más que se haya "tratado de tapar" la cantidad con un ligerísimo pixelado: 1.220.000 euros. Justo la cantidad que desvela al final del vídeo, al ser preguntada por cuánto le han ofrecido por el inmueble.

El momento donde Sofía Suescun muestra que la vivienda les costó 1.220.000 euros / INSTAGRAM

Ese recurso ha generado comentarios y especulaciones, porque la pareja ya había contado previamente que la casa llegó a sus vidas casi por casualidad, después de que otra operación se frustrara en el último momento.

Según relató la propia Sofía, la vivienda ya estaba prácticamente comprada, pero hubo un problema con el pago y volvió a quedar libre. A eso se sumaba otro detalle que ella misma convirtió en parte de la historia: la casa era el número 13 y, según contó, en la zona había quien era supersticioso y no la quería.

‘Villa Playa’, el nuevo refugio de la pareja

La casa se ha convertido en una de las grandes protagonistas de sus redes. Sofía y Kiko han mostrado el proceso de construcción, la entrega de llaves, la mudanza y el traslado de sus mascotas, a las que consideran parte fundamental de su familia.

“Se acaba de hacer realidad”, escribieron al confirmar que ya eran propietarios de la vivienda. Desde entonces, han mostrado algunos detalles del chalet, con jardín, piscina privada, espacios abiertos y una ubicación cerca de la playa.

La pareja ha explicado que su intención es pasar largas temporadas en Alicante y disfrutar de una vida más cercana al mar, lejos del ritmo de Madrid.

Una casa con historia viral

Parte del interés por ‘Villa Playa’ no está solo en la vivienda, sino en el relato que la acompaña. Sofía ha contado que ella y Kiko solían escaparse a Alicante para desconectar y paseaban por una zona de chalets que les parecía casi inalcanzable.

Un día, antes de regresar a Madrid, recibió una notificación en el móvil sobre una casa en venta. Fueron a verla casi por impulso y, según su versión, fue un flechazo.

Desde entonces, la influencer ha presentado la compra como una mezcla de destino, esfuerzo y oportunidad. “Si es para vosotros, llegará, no tengáis prisa”, llegó a decir a sus seguidores.

Alicante, escenario de su nueva etapa

El cambio tiene además un componente local evidente. Sofía ya había anunciado que Alicante se convertiría en su nuevo hogar y compartió con sus seguidores su entusiasmo por vivir en una ciudad que aparece habitualmente en rankings de calidad de vida.

La casa, ubicada en la costa alicantina, ha sido bautizada como ‘Villa Playa’ (aunque nadie les quita el cuarto de hora en coche, como mínimo, para llegar al mar) y se ha convertido en símbolo de una nueva etapa para la pareja tras varios años viviendo en Valdemorillo, al norte de Madrid.

El juego de enseñar sin enseñarlo todo

El vídeo sobre el precio encaja con una estrategia muy habitual entre influencers: compartir lo justo para generar conversación, pero sin cerrar del todo la información. Sofía y Kiko muestran la mudanza, la casa, las mascotas, la piscina y algunos detalles del proceso, pero mantienen ciertos datos en una zona ambigua que alimenta el interés.

En este caso, el posible coste del chalet funciona como anzuelo perfecto. No es solo una cifra: es una pieza más del relato de éxito, esfuerzo y nueva vida en Alicante que la pareja está construyendo ante sus seguidores.

Un chalet convertido en contenido

‘Villa Playa’ ya no es únicamente una vivienda. Es también un escenario recurrente en las redes de Sofía Suescun y Kiko Jiménez, una forma de contar su presente y de abrir una nueva línea narrativa para su comunidad.

La pareja ha convertido la compra, la mudanza y los detalles de la casa en capítulos de una historia que mezcla vida personal, aspiración inmobiliaria, humor y curiosidad.

Y ahora, con el vídeo en el que Sofía desliza el precio, ‘Villa Playa’ suma un nuevo elemento viral: la cifra que todos quieren saber, pero que ella prefiere sugerir antes que revelar.