El cáncer se consolida como principal causa de muerte en España, sobre todo los de pulmón y colon

El cáncer repite por tercer año consecutivo como principal causa de muerte en España con un 26,4 % del total de defunciones, seguida de las provocadas por enfermedades cardiovasculares, si bien fueron las derivadas de infecciones respiratorias las que más se incrementaron el año pasado, un 9 %.

Según los resultados provisionales de la estadística de Defunciones según la Causa de Muerte publicada este martes por el INE, los de pulmón y de colon fueron los tumores más letales, con 23.479 y 10.610 fallecimientos, respectivamente (un 0,9 % y 1,5 % más que un año antes), aunque fue el de mama, con 6.839, el que más creció (2,7 %).

Por su parte, las enfermedades del sistema circulatorio provocaron una de cada cuatro defunciones; las isquémicas del corazón fueron las más frecuentes, con 26.711 personas fallecidas (1,8 % menos que en 2024), por delante de las cerebrovasculares, que también bajan un 2,4 % hasta las 22.341.

En tercer lugar, se situaron las enfermedades respiratorias, que subieron un 9 % respecto a 2024, sobre todo la neumonía (8,5 %), la que más aumentó en 2025 junto con la insuficiencia renal (5,1 %).

Por el contrario, las que más descendieron fueron la diabetes mellitus (–3,4 %) y las enfermedades cerebrovasculares (–2,4 %).

Enfermedades isquémicas, ellos, y demencia, ellas

En total, en 2025 murieron 441.270 personas, 218.559 de ellas mujeres y 222.711 hombres. El 95,7 % fueron por causas naturales y el 4,3 % por motivos externos.

Las enfermedades que más mataron a los hombres en España fueron las isquémicas del corazón (16.830), seguidas del cáncer de bronquios y pulmón (16.722) y las enfermedades cerebrovasculares (9.988).

Mientras, en las mujeres fueron la demencia (15.344 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.353) y la insuficiencia cardiaca (11.194).

Sólo en Aragón, Asturias y La Rioja bajaron las muertes por infección respiratoria

Por comunidades, y atendiendo a los principales motivos de defunción, las mayores tasas de las registradas por tumores se dieron en Asturias (381,3/100.000 habitantes), Castilla y León (317,9) y Galicia (305,2), al contrario que Melilla y Ceuta (150,5 y 161,3, respectivamente) y Madrid (192).

De hecho, donde más aumentaron por esta causa fue en Asturias (7,8 %), Murcia (4,9 %) y Ceuta (2,6 %).

Mientras, las que presentaron las cifras más altas de muertes derivadas de enfermedades del sistema circulatorio fueron también Asturias (342,7), Galicia (330,7) y Aragón (313,4). Las más bajas aparecen en Melilla (150,5), Madrid (162,5) y Baleares (181,2).

Pero donde más se incrementaron fue en las ciudades autónomas (26,4 % en Melilla y 4,7 % en Ceuta), además de en Canarias (2,8 %).

Galicia, con una tasa de 163,1 fue donde más personas murieron por infecciones respiratorias, seguida de Castilla y León (148,7) y Cantabria (144,8), al contrario que en Baleares, Aragón y Melilla (74,9, 77,9 y 79,3, respectivamente).

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El incremento por esta causa fue generalizado en todas las autonomías, excepto en Aragón (–8,2 %), Asturias (–2,4 %) y La Rioja (–0,9 %).