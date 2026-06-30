Un conductor se salta un stop, invade dos carriles, circula en sentido contrario y casi choca contra un camión: la cámara de la DGT lo graba todo

Hace pocos días celebrábamos el aniversario del carnet de conducir por puntos en nuestro país. Desde que hace 20 años se instaurara en España, la mortalidad en las carreteras se ha reducido un 60 %. Según los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, en 2005, se registraron 91.187 siniestros viales con víctimas, en los que fallecieron 4.442 personas y 21.859 resultaron heridas graves. En cambio, en 2024 (último año con datos consolidados), se contabilizaron 101.996 siniestros viales con víctimas, en los que perdieron la vida 1.785 personas y 9.561 resultaron heridas y necesitaron hospitalización.

Entre 2006 y 2024 las infracciones que supusieron la pérdida de más puntos fueron no respetar los límites de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, saltarse un semáforo en rojo, usar el móvil y no llevar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil de forma adecuada

Entre las infracciones que restan 6 puntos del carnet destacan conducir con tasas de alcohol por encima del tramo superior administrativo y bajo los efectos de drogas; negarse a someterse a las pruebas de alcohol y drogas; la conducción temeraria, circular en sentido contrario o hacer carreras no autorizadas; superar en más del 50% la velocidad máxima autorizada si además se rebasan en al menos 30 km/h los límites).

Conducir a lo loco

Precisamente la conducción temeraria y circular en sentido contrario son sólo dos de las infracciones que fueron captadas por la unidad de medios aéreos de la DGT que realiza un conductor.

En la sección ‘La locura’ de la revista de la DGT se adjunta un vídeo en el que un conductor llega a una intersección en una carretera convencional en la que se permite el giro a la izquierda con un stop, pero cuando llega a este punto todo está mal.

Antes de llegar a la intersección el conductor invade el carril del sentido contrario, no realiza la parada obligada en el stop y cuando gira a la izquierda se incorpora también al carril del sentido contrario. Es más, es que en ese carril venía circulando un camión de gran tonelaje que se ve obligado a frenar para no chocar con el coche.

“A veces, resulta difícil entender por qué algunas personas deciden asumir determinados riesgos cuando circulan. Se trata de una conducción temeraria, tal y como recoge el artículo 10.2 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y el 3.1 del Reglamento General de Circulación” afirma la DGT, que detalla que estas infracciones conllevan una multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos.