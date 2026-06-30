El misterio de Tunguska: la explosión que arrasó Siberia sin dejar cráter

La mañana del 30 de junio de 1908, una explosión gigantesca sacudió una zona remota de Siberia. No hubo guerra ni volcán ni bomba. Algo llegó desde el cielo, iluminó el horizonte y estalló sobre la taiga con una fuerza capaz de arrasar una enorme extensión de bosque.

El episodio pasó a la historia como el evento de Tunguska, uno de los fenómenos naturales más desconcertantes y estudiados del siglo XX. Lo más extraño no fue solo la magnitud de la explosión, sino lo que los investigadores no encontraron después: no apareció ningún gran cráter.

Una explosión en mitad de la nada

El suceso ocurrió cerca del río Podkamennaya Tunguska, en una región poco poblada del antiguo Imperio ruso. Los testigos hablaron de una bola de fuego cruzando el cielo, de un calor repentino y de un estruendo que se oyó a gran distancia.

La onda expansiva derribó árboles durante kilómetros. Expediciones posteriores documentaron una imagen casi imposible: troncos tumbados en abanico, como si una fuerza descomunal hubiera aplastado el bosque desde el aire.

Se calcula que la explosión arrasó alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. La NASA describe el fenómeno como la entrada de un asteroide en la atmósfera terrestre que explotó en el cielo sobre Siberia, provocando incendios forestales y árboles derribados a lo largo de kilómetros.

Imagen de los árboles derribados por la explosión aérea del asteroide de Tunguska, fotografiada durante una de las expediciones científicas de la década de 1920. / Cortesía Leonid Kulik

Por qué no dejó cráter

El gran misterio de Tunguska siempre ha sido ese: si algo cayó del cielo con tanta violencia, por qué no dejó un cráter visible.

La explicación más aceptada es que el objeto no llegó intacto al suelo. Probablemente se trató de un pequeño asteroide o fragmento cometario que explotó en la atmósfera antes de impactar. Ese tipo de fenómeno se conoce como explosión aérea o airburst.

En lugar de abrir un agujero en la superficie, el cuerpo se desintegró a varios kilómetros de altura y liberó su energía en forma de onda expansiva. Por eso el bosque quedó devastado, pero el terreno no mostró el cráter clásico de un impacto.

El día que el cielo estalló

Las crónicas de la época describen una escena difícil de imaginar. La explosión fue tan intensa que algunas personas fueron derribadas por la onda de choque, se rompieron ventanas a gran distancia y se registraron alteraciones atmosféricas en diferentes puntos.

Durante días, en varias zonas de Europa y Asia se observaron noches inusualmente luminosas, un fenómeno que algunos estudios relacionan con partículas y efectos atmosféricos posteriores al estallido.

En una zona más poblada, las consecuencias habrían sido catastróficas. Tunguska ocurrió en un lugar remoto, lo que redujo el número de víctimas directas y convirtió la destrucción en un enigma científico más que en una tragedia humana de gran escala.

La expedición que llegó años después

Otro factor que alimentó el misterio fue el retraso en la investigación. La zona era de difícil acceso y Rusia atravesó años convulsos tras el suceso. Las primeras expediciones científicas importantes no llegaron hasta la década de 1920, encabezadas por el mineralogista Leonid Kulik.

Otra imagen de una expedición científica muestra los árboles “poste de telégrafo” cerca del epicentro, que quedaron en pie pero sin ramas ni corteza. / Cortesía de Leonid Kulik

Cuando los investigadores alcanzaron la región, encontraron miles de árboles tumbados en una disposición radial, pero no hallaron el meteorito que esperaban ni un cráter claro.

Aquello obligó a replantear la explicación. La hipótesis del impacto directo empezó a perder fuerza frente a la idea de una detonación en el aire.

Asteroide, cometa o fragmento espacial

Cuando hoy se cumplen 118 años de aquel fenómeno, Tunguska sigue generando debate en detalles concretos. La hipótesis dominante apunta a un objeto cósmico que entró en la atmósfera y explotó antes de llegar al suelo.

Algunos modelos hablan de un asteroide rocoso; otros han planteado la posibilidad de un fragmento de cometa, más frágil y rico en hielo. La ausencia de grandes restos favoreció durante mucho tiempo esa segunda posibilidad, aunque no hay una respuesta absolutamente cerrada.

Lo que sí parece claro es que no fue una explosión convencional terrestre, sino un fenómeno asociado a la entrada de un cuerpo celeste en la atmósfera.

Tunguska no es solo una curiosidad histórica. Para la ciencia moderna, es una advertencia. Demuestra que un objeto relativamente pequeño, si entra en la atmósfera en las condiciones adecuadas, puede liberar una energía enorme sin necesidad de tocar el suelo.

El episodio se cita a menudo en estudios sobre defensa planetaria, vigilancia de asteroides y riesgos espaciales. No hace falta imaginar un gran asteroide como el de las películas: un cuerpo menor también puede causar daños graves si explota sobre una zona habitada.

Ese fue precisamente el aviso que recordó en 2013 el meteorito de Cheliábinsk, también en Rusia, cuando una explosión aérea rompió cristales, provocó daños y dejó más de un millar de heridos, aunque con una energía mucho menor que la de Tunguska.

El origen del Día Internacional de los Asteroides

La fecha de Tunguska no ha quedado solo en los libros de historia. Cada 30 de junio se celebra el Día Internacional de los Asteroides, una jornada impulsada para concienciar sobre la necesidad de estudiar los objetos cercanos a la Tierra y mejorar la capacidad de detección.

La elección del día no es casual. Tunguska es el mayor recordatorio moderno de que el cielo también puede ser una fuente de riesgo.

Un misterio con una respuesta inquietante

El evento de Tunguska conserva parte de su aura de misterio porque no dejó una prueba simple y definitiva: ni un cráter evidente, ni un gran meteorito recuperado, ni una imagen directa del fenómeno.

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Más de un siglo después, la pregunta ya no es solo qué ocurrió aquella mañana. Es otra mucho más inquietante: qué pasaría si algo parecido ocurriera hoy sobre una gran ciudad.