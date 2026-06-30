Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videoanálisis Toni CabotBarcala sobre Les NausCura expulsadoMuertes por calorExposición MARQDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Bonoloto del martes 30 de junio de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del martes 30 de junio de 2026.

Sorteo Bonoloto del martes 30 de junio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado de la Bonoloto del martes 30 de junio de 2026 es: 6, 17, 33, 39, 43 y 47, siendo el número complementario el 29, y el reintegro el 2. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el miércoles 30 de junio, ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra el sorteo de la Bonoloto.

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
  2. Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
  3. En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
  4. Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
  5. Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
  6. Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
  7. Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “El error está en apagarlo por la noche. Una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad”
  8. Una empresa quiere levantar un ecohotel sobre 17 hectáreas en suelo protegido del Parque Natural de Torrevieja

Sorteo Bonoloto del martes 30 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 30 de junio de 2026

Bronca del fiscal al exconcesionario la piscina de Benissa que ha sentado en el banquillo a dos alcaldes

Bronca del fiscal al exconcesionario la piscina de Benissa que ha sentado en el banquillo a dos alcaldes

Lo que la regularización busca evitar: "Vivíamos 20 en un piso cuando llegamos a Alicante"

Lo que la regularización busca evitar: "Vivíamos 20 en un piso cuando llegamos a Alicante"

El Eldense y su ejercicio de resistencia en Segunda: iniciará y terminará lejos del Pepico

El Eldense y su ejercicio de resistencia en Segunda: iniciará y terminará lejos del Pepico

Sorteo Euromillones del martes 30 de junio de 2026

Sorteo Euromillones del martes 30 de junio de 2026

Un fuego causa graves daños en una nave industrial y un incendio forestal en Aspe

Un fuego causa graves daños en una nave industrial y un incendio forestal en Aspe

Venezuela tras el doble terremoto: un desafío para el 'protectorado' de Trump

Venezuela tras el doble terremoto: un desafío para el 'protectorado' de Trump

El Elche empezará la liga en Riazor... ¡y recibirá al Barça en la jornada 2!

El Elche empezará la liga en Riazor... ¡y recibirá al Barça en la jornada 2!
Tracking Pixel Contents