Los expertos en mecánica coinciden: "No arranques el coche y aceleres fuerte nada más salir"

Arrancar el coche, engranar la marcha y salir acelerando fuerte puede parecer un gesto sin importancia. De hecho, muchos conductores lo hacen cada día por prisa, costumbre o simple desconocimiento. Pero exigir al motor nada más ponerse en marcha, especialmente cuando está frío, puede aumentar el desgaste mecánico y acortar la vida de algunos componentes.

La clave está en una idea sencilla: el motor no trabaja igual recién arrancado que cuando ya ha alcanzado su temperatura normal de funcionamiento.

Qué ocurre cuando el motor está frío

Cuando el coche lleva varias horas parado, el aceite del motor se encuentra más denso y buena parte ha descendido hacia el cárter. Al arrancar, la bomba de aceite empieza a moverlo de nuevo para que llegue a las zonas que necesitan lubricación: pistones, cilindros, árbol de levas, cigüeñal, turbo si lo hay y otros elementos internos.

Durante esos primeros instantes, el motor todavía no está en sus condiciones ideales. Las piezas metálicas no han alcanzado su dilatación normal, el aceite no fluye con la misma facilidad que en caliente y la lubricación aún se está estabilizando.

Por eso, acelerar con fuerza justo después de arrancar obliga al motor a trabajar cuando todavía no está preparado para recibir mucha carga.

El error de revolucionar el coche nada más salir

El problema no es circular tras arrancar, sino hacerlo de forma brusca. No hace falta dejar el coche parado durante varios minutos, salvo situaciones muy concretas de frío extremo o vehículos antiguos. En un coche moderno, lo razonable es iniciar la marcha con suavidad.

Lo que conviene evitar es subir mucho de vueltas, pisar el acelerador a fondo o exigir una incorporación agresiva cuando el motor acaba de encenderse. Esa conducción aumenta la fricción interna y puede provocar un desgaste prematuro.

Acelerar fuerte nada más arrancar el coche no es una buena práctica. / INFORMACIÓN

En motores con turbo, además, la precaución es aún más importante. El turbo gira a muchísima velocidad y también depende de una correcta lubricación. Forzarlo en frío no es una buena idea.

El aceite necesita temperatura

El aceite no solo sirve para “engrasar”. También ayuda a reducir la fricción, evacuar calor, proteger contra la corrosión y mantener limpio el interior del motor. Para cumplir bien su función, necesita circular correctamente y alcanzar una temperatura adecuada.

Cuando está frío, fluye peor. Por eso, aunque el motor ya esté encendido, todavía puede no estar en su punto óptimo.

Este detalle explica por qué muchos expertos recomiendan conducir con suavidad durante los primeros minutos. No se trata de ir excesivamente lento, sino de evitar acelerones y mantener un régimen moderado hasta que el motor vaya calentando.

La temperatura del agua no lo cuenta todo

Muchos conductores se fijan solo en el indicador de temperatura del refrigerante. Cuando la aguja llega a su posición habitual, creen que todo el motor está ya preparado para cualquier esfuerzo.

Pero el aceite tarda más en calentarse que el líquido refrigerante. Eso significa que el motor puede aparentar estar en temperatura normal mientras el aceite aún no ha alcanzado sus condiciones ideales.

En coches que muestran la temperatura del aceite, esta diferencia se aprecia mejor. En los que no la muestran, lo más prudente es conducir de forma progresiva durante los primeros kilómetros.

Cómo conducir tras arrancar

La recomendación práctica es sencilla: arrancar, esperar unos segundos a que el ralentí se estabilice y comenzar la marcha sin brusquedades. Durante los primeros minutos conviene acelerar de manera progresiva, no apurar marchas y evitar exigir mucha potencia.

En ciudad, esto implica salir con suavidad y anticiparse al tráfico. En carretera, evitar incorporaciones violentas si el motor acaba de arrancar. Y en coches diésel, gasolina turbo o vehículos con muchos kilómetros, esta precaución puede ser especialmente útil.

También es importante no confundir cuidado con miedo. El coche está diseñado para circular. Lo perjudicial no es moverse, sino pedirle el máximo esfuerzo cuando aún está frío.

Tampoco conviene dejarlo mucho tiempo al ralentí

Durante años se extendió la costumbre de dejar el coche calentando parado varios minutos antes de salir. En muchos vehículos actuales no es necesario y puede ser contraproducente, porque el motor tarda más en alcanzar su temperatura de trabajo y se consume combustible sin necesidad.

Lo más recomendable suele ser una solución intermedia: unos segundos tras el arranque y después conducción suave hasta que el conjunto mecánico alcance temperatura.

En invierno, esa fase puede durar más. En verano, menos. Pero el principio es el mismo: evitar acelerones fuertes nada más salir.

Un gesto pequeño que evita desgaste

Cuidar el motor no exige grandes conocimientos mecánicos. Basta con no tratarlo en frío como si ya estuviera listo para darlo todo. Respetar los primeros minutos de funcionamiento ayuda a proteger la lubricación, reducir el desgaste y mantener en mejor estado componentes caros.

Acelerar fuerte nada más arrancar puede ahorrar unos segundos, pero a largo plazo no compensa.