Pere Navarro, director de la DGT: "La baliza V16 fue un acierto total, son todo ventajas y vienen del extranjero a copiarla"

Este 1 de julio se cumplen 20 años de la entrada en vigor del carnet por puntos en España. 20 años no es nada, que decía el tango...

Pues eso digo yo, que en qué momento ha pasado tanto tiempo. Confirma aquello de que la vida es muy larga pero pasa muy deprisa. Una iniciativa que consiguió bajar la cifra de muertos en las carreteras españolas de forma brutal. De 4.000 o 5.000 muertos anuales pasamos a una cifra por debajo de los 2.000. Salvó la vida a mucha gente; lo imposible es saber a quién. Podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Pero yo soy una persona a la que le gusta mucho más mirar adelante que hacia atrás.

"La tecnología en el automóvil está ayudando mucho a mejorar la siniestralidad. Este es el próximo salto adelante que hay"

Miremos entonces hacia adelante. Es cierto que se redujo drásticamente el número de siniestros mortales. Pero desde 2013 estamos en una especie de valle, entre 1.500 y 1.900 al año, y de ahí no bajamos. ¿Hay que asumir ya esa cifra como inevitable?

Se está trabajando en eso. Aquí y en el resto de países. Estamos en una época de estabilización y no hay ninguna medida estrella para dar. La industria de la automoción está haciendo un gran esfuerzo en Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS). Mejoras que permiten que con un coche nuevo te salgas de la vía, des dos vueltas de campana y salgas andando. Con un coche viejo te sales de la vía, das dos vueltas de campana y no sales. La mejora del frenado, al cambiar de carril te avisa, la somnolencia también te avisa, el ángulo ciego que había antes, también te avisa. La tecnología está ayudando mucho a mejorar, pero necesita tiempo para que se consolide con la renovación del parque con los vehículos nuevos, que son mucho más seguros que los vehículos antiguos. Es el próximo salto adelante que hay.

"En Europa el 14% de mercancías van por ferrocarril; en España es el 4% Si retiramos camiones de la carretera, reduciremos riesgos"

¿Y en materia de infraestructuras?

Llevar las mercancías de la carretera al medio ferroviario. Es enorme la cantidad de camiones que lleva, por ejemplo, la AP-7. En Europa, la media de mercancías que van por ferrocarril es del 14%. En España es del 4%. Con lo cual, si retiras camiones de la carretera y los llevas al ferrocarril, reduces el riesgo. Estamos trabajando en ello, en ciudades como Barcelona, Valencia o Algeciras. La mercancía, que vaya del puerto al ferrocarril. Quitaría mucho tráfico pesado de las autopistas.

¿Y desde la DGT?

Ya conseguimos una bajada de la siniestralidad letal implantando carnet por puntos, radares y controles de alcoholemia. Sobre esto último, lo seguimos intentando. Quisimos bajar la tasa de alcohol al volante, haciendo lo que nos pedían ayuntamientos, asociaciones y entidades. Es una de las grandes fortalezas de la movilidad y la seguridad vial en España: tenemos un movimiento asociativo muy fuerte e implicado. Pero el tema se politizó. Entró en el ámbito de debate del Congreso de los Diputados y se contaminó de la situación política actual. Ahí se perdió la votación. Yo digo que la votación no la perdió el Gobierno; la perdieron los ciudadanos. También te digo que el concepto de 'interés público' parece que ya no está de moda. Antes se escuchaba constantemente. ¿Lo escuchas mucho ahora? No está de moda. Porque no da votos. Si yo digo que te voy a quitar puntos, que voy a bajar la tasa de alcoholemia... son medidas impopulares y no dan votos.

Pere Navarro, junto a su foto de 2004, cuando tomó posesión del cargo. / Alba Vigaray / EPC

Además del alcohol y las drogas al volante, ¿el gran problema de nuestros días es el teléfono móvil?

Totalmente, pero no solamente en la conducción. Es la dependencia del móvil en la vida cotidiana. Que incluso los peatones van despistados porque van mirando el móvil. A eso se le añade que, en la conducción, hemos puesto 'el gran smartphone' dentro, que es la pantalla que llevan los coches nuevos. Es un problema relativamente reciente, que ha ido creciendo y cuyas consecuencias estamos afrontando ahora.

"Hay avisos de radares. Si te multan así, es por tu culpa, no por el radar. Si ves un cartel, levanta el pie"

¿Qué pasa con los radares? Es una de las grandes críticas de los automovilistas; muchos consideran que su finalidad es puramente recaudatoria.

Tenemos muchos menos radares que otros países como Reino Unido o como Países Bajos, que es un territorio mucho más pequeño que España. Si quisiéramos recaudar, pondríamos más.

Pero recaudar, recauda. La multa que más dinero deja a las arcas del Estado. En 2025, récord histórico de recaudación de multas por velocidad, con cerca de 540 millones. Dos de cada tres multas son por velocidad.

En casi un 25% de los siniestros mortales participaba la velocidad.

"El control de la velocidad ha sido muy importante en la bajada de víctimas mortales y seguiremos velando por eso"

Eso significa que en un 75% no estaba implicada. ¿Es proporcional?

Casi un 50% de los accidentes mortales se producen por salidas de la vía. El conductor pierde el control, y suele ser la combinación de velocidad más alcohol, distracciones o lo que sea. Quiero decir, que el control de la velocidad ha sido muy importante en la bajada de víctimas mortales y seguiremos velando por eso. Lo único que hacemos es hacer cumplir la ley. Si se multa es porque se infringe la ley. Y otra cosa te digo: la mayor parte de radares tienen unos carteles y unos avisos enormes antes de llegar. Si te multan en esas condiciones es por tu culpa, no por el radar. Si ves un cartel, levanta el pie.

"Lo que les diría a los conductores, ahora que van a empezar las vacaciones de verano, es que no se les ocurra salir sin la baliza"

Vamos con otro tema polémico: la baliza V16.

Lo primero que hay que decir es que la baliza ha sido un acierto y mejora en todo a lo que había antes. Todo son ventajas Tiene luz, tiene conectividad, no te obliga a salir del coche. Y otra cosa importante es que es un invento español. Parece que a veces tenemos complejo de país con las cosas que creamos nosotros. En Bruselas la llaman la 'baliza española' y vienen otros países, como Alemania, Bélgica o Portugal, a estudiarla, copiarla y adoptarla como ejemplo.

Pero incluso asociaciones de la Guardia Civil han advertido de que esas luces, de día, no se ven.

Los triángulos sí que no se veían, que no tenían luz. Países como Reino Unido están quitando ya la obligación de poner triángulos, porque es peligroso. Uno de cada diez muertos en carretera es atropellado. No digo que todos sean por poner los triángulos, pero cualquiera que los haya tenido que poner alguna vez sabrá el riesgo que comporta. Todo son ventajas con la baliza. Estás conectado, así que si te pasa algo, van a venir a ayudarte. Yo lo que les diría a los conductores, ahora que van a empezar las vacaciones de verano, es que no se les ocurra salir sin la baliza.

¿Por qué entonces esa polémica?

Porque también se ha politizado. El PP denunció la medida en el Parlamento Europeo sin hablar con nosotros. VOX dijo que si llega al poder su primera medida será quitar la baliza. Hombre, como si no hubiera en España problemas más importantes que una baliza que es pionera y ejemplo en toda Europa.

¿Se va a intentar prohibir a los grupos de 'avisadores' de controles en redes sociales?

Otro ejemplo parecido. Este es un tema que nació en Galicia, luego se trasladó a Valencia... y a nosotros nos parece insolidario. Porque si un conductor ha bebido y le avisan de que hay un control, se va a ir por otra carretera para evitarlo. Pero sigue siendo un conductor bebido. Va a seguir poniendo en peligro a personas, pero en otra vía. Pero ese tema también llegó al Congreso, se entró en la cuestión de la privacidad, en la dificultad de poder quitar algo de las redes sociales, y ahí se quedó, sin aprobar.

Pere Navarro durante la entrevista de EL PERIÓDICO en la sede de la DGT / Alba Vigaray / EPC

Cambiemos de tercio: las autoescuelas piden su dimisión.

Está de moda eso ahora. Pedir dimisiones. La mía, la del ministro y la del presidente del Gobierno. Lo primero que debo decir es que eso también tiene connotaciones políticas, porque la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) tiene elecciones el próximo día 11. Y lo segundo, que el dato que dan de las listas de espera para examinarse no es del todo cierto. Hablan de miles de personas en lista de espera, pero en realidad lo que están contando es a la gente que se ha sacado el teórico. Son dos cosas diferentes. Pusimos en marcha el Plan Pro para achicar agua. Consistía en convocar jornadas extraordinarias de exámenes los sábados para que se pudiera examinar más gente. Lo que nos encontramos es que se apuntó solamente el 8% de esas supuestas listas.

En Ibiza hay un grave problema con la Oficina de Trafico: nadie quiere ir a trabajar a la isla y hay días en que está cerrada porque no hay personal.

Tiene razón. Pero no sólo en Tráfico, sino en todas las administraciones. El problema de Ibiza es que los locales no tienen vocación de funcionarios y los de fuera no quieren ir por el altísimo coste de la vida y la vivienda. Algo habrá que hacer. Incentivar con dinero o alojamiento. Pero insisto: tiene razón y no sólo en materia de Tráfico.

Mucha gente se acuerda de Pere Navarro al cabo del día y no en buenos términos. ¿Le pitan los oídos?

Para nada. Estoy fuera de las redes sociales precisamente porque no puedo estar pensando en lo que va a decir la gente de mí. Hombre, yo entiendo que a quien va a multarte, quitarte puntos o retirarte el carnet, no le vas a aplaudir. Pero es nuestro trabajo y en el equipo hacemos lo que tenemos que hacer

¿Hay Pere Navarro para rato?

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Yo volví tras la moción de censura y porque me lo pidió el ministro Marlaska. En un principio iban a ser seis meses, pero mira por dónde vamos ya. Yo, lo que tengo claro, es que mientras haya expedientes en el cajón por hacer, mientras me sienta útil, voy a seguir.