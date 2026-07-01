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FRASES CÉLEBRES

Søren Kierkegaard, filósofo: “Hazlo o no lo hagas: te arrepentirás de ambas cosas”

Esta sentencia resume una de las ideas más incómodas del pensador danés sobre la libertad y la elección

Recreación realista de Søren Kierkegaard hecha con inteligencia artificial a partir de los grabados e ilustraciones de la época.

Recreación realista de Søren Kierkegaard hecha con inteligencia artificial a partir de los grabados e ilustraciones de la época. / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Søren Kierkegaard tenía una forma especialmente afilada de mirar las decisiones humanas. Una de sus frases más citadas lo demuestra: “Hazlo o no lo hagas: te arrepentirás de ambas cosas”.

La cita procede de O lo uno o lo otro, una de sus obras más conocidas, publicada en 1843. Y aunque suene casi como una broma amarga, encierra una idea muy seria: elegir nunca nos libra del todo de la duda.

El peso de decidir

Kierkegaard es considerado uno de los grandes precursores del existencialismo. Su pensamiento gira alrededor de la libertad, la angustia, la responsabilidad y la necesidad de elegir sin tener nunca garantías absolutas.

La frase no dice que todas las decisiones sean iguales. Tampoco invita a la parálisis. Lo que señala es algo más inquietante: incluso cuando escogemos bien, siempre queda la sombra de lo que no hicimos.

Cuando nos hacemos mayores tenemos menos arrepentimiento por decisiones del pasado

Cuando nos hacemos mayores tenemos menos arrepentimiento por decisiones del pasado / CHATGPT

Tomar un camino implica abandonar otros. Y ahí nace el arrepentimiento posible.

Una frase contra la fantasía de la elección perfecta

En una época obsesionada con optimizarlo todo —trabajo, pareja, estudios, viajes, dinero, estilo de vida—, la frase de Kierkegaard conserva una vigencia enorme. Muchas personas viven esperando la decisión perfecta, la señal definitiva o la opción sin riesgo.

Pero la vida rara vez funciona así. Elegir es actuar con información incompleta. Es avanzar sin saber del todo qué habría pasado si hubiéramos hecho lo contrario.

Por eso la cita incomoda: recuerda que no existe una vida sin pérdida.

Hazlo, pero asume el precio

El mensaje de Kierkegaard no es “da igual lo que hagas”. Es más exigente: decidas lo que decidas, tendrás que cargar con esa decisión.

Hacer algo puede traer consecuencias. No hacerlo, también. Callar tiene un precio. Hablar, otro. Cambiar de vida implica renuncias. Quedarse quieto también.

La frase funciona porque desmonta una excusa muy humana: creer que no elegir nos protege. Para Kierkegaard, incluso no decidir es ya una forma de decisión.

Por qué sigue circulando

“Hazlo o no lo hagas: te arrepentirás de ambas cosas” sigue viva porque mezcla ironía y verdad. Parece una sentencia pesimista, pero también puede leerse como una invitación a dejar de esperar certezas imposibles.

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No se trata de vivir sin dudas. Se trata de entender que la libertad no consiste en encontrar una opción perfecta, sino en elegir y hacerse cargo.

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