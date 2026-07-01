Qué tienen que ver unos trastos con ligar: de dónde sale la expresión “echar los trastos a alguien”

“Echar los trastos a alguien” suena a mudanza mal organizada, pero en realidad suele aparecer en conversaciones de ligoteo. Se dice cuando una persona intenta seducir, flirtear o mostrar interés amoroso por otra de forma más o menos evidente.

La expresión tiene gracia precisamente por eso: usa una imagen material, casi doméstica, para hablar de atracción. Pero su origen no está del todo cerrado y, como ocurre con muchas frases populares, mezcla usos antiguos, dobles sentidos y una evolución bastante libre del lenguaje.

Qué significa “echar los trastos”

En el español actual, echar los trastos a alguien significa intentar conquistarla o insinuarse con intención amorosa o sexual. Puede decirse con tono de broma, de cotilleo o de reproche.

Por ejemplo: “Le estuvo echando los trastos toda la noche”. La frase no significa que le arrojara objetos, sino que intentó ligar, acercarse o llamar su atención.

También existe la forma “tirar los trastos”, muy cercana en significado. En ambos casos, la idea es la misma: lanzar señales, insinuaciones o intentos de aproximación.

La palabra trasto se usa para referirse a objetos viejos, utensilios o cosas de poco valor. Pero en el habla popular también ha tenido usos figurados. Un trasto puede ser una persona inútil, una cosa molesta o incluso algo que se maneja, se arrastra o se lanza de un lado a otro.

Ahí aparece una de las claves de la expresión. “Echar” o “tirar” algo a alguien puede entenderse como lanzar una carga, una indirecta o una tentativa. En el terreno amoroso, esos “trastos” habrían acabado funcionando como metáfora de los recursos que alguien despliega para conquistar: cumplidos, miradas, frases, insistencia o gestos de interés.

No hay que imaginar necesariamente una escena literal con objetos volando. Lo más probable es que la expresión se consolidara por asociación popular: arrojar algo hacia alguien pasó a equivaler a dirigirle intentos de seducción.

De lanzar objetos a lanzar insinuaciones

El español está lleno de expresiones donde tirar o echar no significan solo mover algo físicamente. Se puede tirar una indirecta, echar una bronca, echar un piropo, lanzar una mirada o tirar la caña.

En ese mismo terreno se entiende mejor “echar los trastos”. No se arrojan cosas, sino señales. La expresión convierte el cortejo en una especie de lanzamiento: alguien prueba suerte y espera que la otra persona recoja el mensaje.

Una mujer echándole los trastos a un hombre. / INFORMACIÓN

Por eso suele tener un matiz algo cómico. No describe una declaración solemne, sino una maniobra más terrenal, a veces torpe y visible.

Una expresión con punto de descaro

La frase no suele usarse para hablar de un enamoramiento discreto. Echar los trastos implica cierta iniciativa y, muchas veces, poca sutileza. Quien “echa los trastos” no se limita a admirar en silencio: actúa, insiste, se acerca o deja claro que le interesa la otra persona.

Ese matiz la diferencia de otras fórmulas más suaves como coquetear o flirtear. “Echar los trastos” tiene algo más castizo, más directo y un poco más ruidoso.

También puede usarse con ironía cuando alguien se pasa de evidente: “No disimules, que le estás echando los trastos”.

No es lo mismo que “tirar los tejos”

La expresión se parece mucho a “tirar los tejos”, otra forma clásica de hablar del ligoteo. En este caso, el origen suele relacionarse con una antigua costumbre de lanzar pequeñas piedras, trozos de teja o elementos similares para llamar la atención de alguien, aunque también hay explicaciones populares no siempre fáciles de comprobar.

La diferencia está más en el sabor que en el significado. “Tirar los tejos” suena más tradicional; “echar los trastos” resulta más coloquial y algo más brusca. Las dos sirven para describir un intento de conquista, pero ninguna pertenece al lenguaje formal.

Un origen difícil de fijar

Como tantas expresiones orales, “echar los trastos a alguien” no tiene un acta de nacimiento clara. No parece proceder de una única anécdota documentada, sino de la evolución figurada de palabras muy comunes: echar, tirar y trastos.

Lo más prudente es entenderla como una metáfora popular. Los “trastos” serían los recursos, insinuaciones o señales que una persona lanza hacia otra cuando intenta llamar su atención.

La imagen funciona porque es exagerada: ligar no siempre es elegante, y la expresión lo muestra como una especie de despliegue torpe de objetos invisibles.

Por qué seguimos usándola

La frase ha sobrevivido porque dice mucho con muy poco. “Echar los trastos” no solo informa de que alguien intenta ligar; también sugiere una escena, un tono y una actitud.

Tiene humor, cierta malicia y un punto de cotilleo. Permite contar que alguien está intentando conquistar a otra persona sin decirlo de forma seria ni demasiado fina.

Y quizá ahí está su encanto: convierte el cortejo en una escena casi doméstica, como si para ligar hubiera que vaciar un armario entero de gestos, miradas y frases lanzadas al aire.