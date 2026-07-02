“Comulgar con ruedas de molino”, la expresión que usamos cuando alguien intenta colarnos una mentira imposible

Hay mentiras que no necesitan demasiada explicación para desmontarse. Son tan grandes, tan evidentes o tan mal disimuladas que parecen pedir una respuesta clásica: “No me hagas comulgar con ruedas de molino”.

La expresión se usa cuando alguien pretende que otra persona crea algo inverosímil, acepte una explicación disparatada o trague con una versión de los hechos que no se sostiene. Es una forma muy gráfica de decir: no me tomes por ingenuo.

Una imagen religiosa llevada al absurdo

El origen de la frase está en el contraste entre la comunión cristiana y una exageración imposible. En la liturgia católica, comulgar consiste en recibir la hostia consagrada, una oblea pequeña y ligera. La expresión sustituye esa hostia por una rueda de molino, una pieza enorme, dura y pesada.

La comparación no busca sutileza, sino impacto: aceptar una mentira enorme sería tan absurdo como intentar tragarse una rueda de molino. De ahí que el dicho haya quedado asociado a los engaños burdos, a las excusas poco creíbles y a las versiones que exigen demasiada fe por parte de quien escucha.

Qué significa hoy

En el español actual, hacer comulgar con ruedas de molino significa intentar convencer a alguien de algo que resulta difícil de creer. También puede usarse con el verbo “comulgar” sin “hacer”: “No comulgo con ruedas de molino”, es decir, no acepto cualquier explicación ni me dejo engañar con facilidad.

Cuando alguien nos quiere engañar con algo inverosímil le decimos que no nos haga comulgar con ruedas de molino. / INFORMACIÓN

No se emplea tanto para una mentira pequeña como para una falsedad evidente, una justificación forzada o una promesa que suena imposible desde el primer momento.

Cuándo se utiliza

La frase aparece mucho en política, debates públicos, discusiones laborales o conversaciones cotidianas. Sirve para marcar distancia ante un relato que parece fabricado para que el otro lo acepte sin hacer preguntas.

Por ejemplo: “Dice que llegó tarde por culpa del tráfico, pero sabemos que salió de casa diez minutos antes. Que no nos haga comulgar con ruedas de molino”.

Una expresión antigua que sigue funcionando

Aunque no siempre se puede fijar una primera aparición documentada para este tipo de dichos populares, la fuerza de la expresión está precisamente en su claridad visual. No hace falta conocer molinos ni liturgia para entenderla: nadie puede tragarse una rueda de molino.

Por eso sigue viva. Porque resume en pocas palabras una sospecha muy común: la de estar delante de alguien que no solo intenta engañar, sino que además pretende que el engaño parezca razonable.