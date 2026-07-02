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Yolanda Díaz pide un acuerdo "de una vez por todas" para acabar con la corrupción

Tras conocerse la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Socialha rechazado hacer política "a través de los sumarios judiciales"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que se celebra en la ciudad asturiana de Avilés, y que está centrada en el sector de los cuidados, en el futuro del empleo y la inteligencia artificial.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que se celebra en la ciudad asturiana de Avilés, y que está centrada en el sector de los cuidados, en el futuro del empleo y la inteligencia artificial. / Eloy Alonso / EFE

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EFE

Oviedo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este jueves que en España se adopte "de una vez por todas" un acuerdo que permita acabar con la corrupción en la vida política "tomando las medidas necesarias" para evitar que suceda.

Tras conocerse la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, Díaz ha rechazado hacer política "a través de los sumarios judiciales" y ha abogado por dejar trabajar a los tribunales hacer su trabajo "y depurar las responsabilidades que sean necesarias".

"La corrupción no tiene nombre, tiene que ver con hechos delictivos y, por tanto, es muy grave", ha subrayado la vicepresidenta antes de reclamar ese acuerdo "que falta en el debate político español" para terminar con la corrupción y demostrar que es posible gestionar "de manera limpia".

Así, ha recordado que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) viene recomendando a España que constituya una agencia pública para prevenirla que cuente con personal independiente y que actúe antes de que se produzca, pero que, cuando su partido lo planteó, el Congreso votó en contra de esa iniciativa.

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Díaz ha hecho estas afirmaciones durante la rueda de prensa posterior a la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, que este jueves se ha celebrado en la ciudad asturiana de Avilés y que ha estado centrada en el sector de los cuidados, en el futuro del empleo y la inteligencia artificial.

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