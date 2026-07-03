“¡Por fin acabé con el mosquito tigre!”: la solución del youtuber alicantino Papayerix para recuperar el jardín en verano

El mosquito tigre se ha convertido en una pesadilla doméstica para muchos vecinos con jardín, terraza o chalé. Llega el buen tiempo y lo que debería ser una comida al aire libre, una cena tranquila o una tarde en el exterior acaba, demasiadas veces, con piernas y brazos llenos de picaduras.

El youtuber alicantino Papayerix ha dedicado uno de sus vídeos a una solución que, según explica, le ha supuesto “un antes y un después”: una fumigadora de gasolina tipo mochila y un insecticida que asegura que es el que mejor resultado le ha dado tras probar distintas opciones.

“Aquí en Alicante nos comen vivos”

Papayerix sitúa el problema en la zona este de España y, en concreto, en Alicante, donde afirma que el mosquito tigre está presente incluso fuera de los meses más duros del verano. “Aquí en Alicante nos comen vivos incluso hasta en invierno”, comenta en el vídeo, en el que se queja también de la falta de fumigaciones públicas.

Las picaduras del mosquito tigre son más molestas y puede provocar reacciones alérgicas. / Adobe Stock.

Su propuesta pasa por dejar atrás los métodos más pequeños y manuales. Según defiende, para llegar a árboles, cipreses, arbustos y zonas donde se esconden los insectos hace falta presión y alcance. En su caso, utiliza una máquina Garland de gasolina, con depósito de hasta 25 litros, presión de hasta 25 bares y una lanza capaz de alcanzar, según su prueba, entre cinco y seis metros.

Fumigar al caer el sol

Uno de los consejos que repite en el vídeo es el momento de aplicación. Papayerix asegura que el mosquito tigre ataca durante el día y que al caer el sol suele refugiarse en plantas, árboles y zonas bajas. Por eso recomienda fumigar al atardecer, cuando los insectos están más pegados a la vegetación.

El mosquito tigre, un viejo conocido ya en España, es otra especie invasora / Agencias

En la grabación muestra cipreses, palmeras, arbustos y césped como zonas clave. Su rutina, explica, consiste en fumigar “a muerte” la casa y el jardín, incluidos césped y plantas bajas. Según su experiencia, con este sistema logra reducir entre un 80% y un 90% la presencia de mosquitos durante varios días.

Una solución potente, pero con precauciones

El youtuber insiste en que el producto insecticida que utiliza es de uso por el público en general y para uso doméstico, aunque recomienda extremar las medidas de seguridad. En el vídeo menciona el uso de mascarilla adecuada, gafas, gorra o sombrero y ropa protectora, porque advierte de que estos productos pueden penetrar por la piel.

También reconoce una desventaja importante de la fumigadora: el peso. Aunque el depósito puede alcanzar los 25 litros, él suele llenarlo de 15 en 15 litros para no cargar demasiado la espalda. Como alternativa, plantea utilizar ayuda o transportarla en una carretilla.

No solo mosquitos

Papayerix presenta la máquina como una herramienta para combatir no solo el mosquito tigre, sino también otros insectos que pueden ser problemáticos en jardines con animales o vegetación: pulgas, garrapatas, moscas, avispas, hormigas o cucarachas, entre otros.

Aun así, el vídeo está claramente centrado en el mosquito tigre, una especie especialmente molesta porque suele picar durante el día y, según recuerda el creador, ataca con frecuencia de cintura para abajo.

El vídeo que conecta con una molestia muy cotidiana

Más allá de la prueba técnica, el gancho del vídeo está en una experiencia muy reconocible para quienes viven en zonas con jardín o campo en la provincia de Alicante: intentar disfrutar del exterior y acabar levantándose por las picaduras.

Papayerix no presenta una solución ligera ni decorativa, sino una respuesta contundente: máquina de presión, fumigación periódica y especial atención a plantas, árboles y césped. Su mensaje es claro: frente al mosquito tigre, los remedios pequeños se le han quedado cortos.