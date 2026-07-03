Juan José Ebenezer, mecánico: “El aceite no se echa a lo loco, entre la mitad y tres cuartos es lo adecuado”

Una de las cosas más habituales en el mantenimiento de un coche es controlar el nivel de aceite. La lubricación del motor es muy importante y mantener los niveles correctos de este líquido es fundamental. Si el nivel está bajo el motor puede quedarse sin este lubricante pero si se echa demasiado puede generar más presión interna e incluso que haya algún tipo de fallo o rotura.

El mecánico Juan José Ebenezer habla de esto en una de sus últimas publicaciones en redes sociales y explica que tener el nivel de aceite correcto puede parecer una tontería pero “soluciona muchos problemas”.

“Un cliente puso 10 litros y casi se carga el coche y otro pensaba que el nivel era rellenarlo a tope y acabó gripando el coche. Cogió demasiada presión, reventó el turbo, se revolucionó y reventó por dentro. No puedes rellenar un coche a tope de aceite”, explica este profesional.

¿Cómo puedes saber qué aceite lleva tu coche? / INFORMACIÓN

Cómo controlar el nivel de aceite en el coche

Ebenezer explica que lo fundamental es controlar cada cuánto hay que rellenarlo aunque depende del coche y de lo que consuma. “Cada dos o tres meses, calcula unos 3.000 kilómetros debes revisar el aceite”, añade el mecánico y muestra que hay dos formas de controlarlo: a través de cuadro de mandos o con la varilla que tienen todos los coches.

Para mirarlo por la varilla es muy importante que, con el coche parado, se saque la varilla, se limpie bien y se vuelva a meter. Al sacarla se verá correctamente el nivel de aceite entre las dos muescas (de mínimo y máximo) que tiene esta herramienta. “Entre la mitad y tres cuartos es lo suyo”, señala. Igualmente, Ebenezer detalla que si el coche está caliente mejor. “Te paras y esperas unos 10 o 15 minutos para que todo el aceite vaya al cárter que es dónde se mide con la varilla”, recomienda.

Cómo rellenar de aceite el coche

Lo ideal es hacerlo de forma progresiva. Ebenezer recomienda que lo hagas en tandas de medio litro, esperes 30 segundos y vuelvas a comprobar el nivel de aceite. Así hasta que llegues a esos tres cuartos. La planificación y el control es importante. Por eso debes saber cuándo has rellenado y qué cantidad, y recomienda usar el mismo aceite que le echaron la última vez en el taller.

“El aceite no se echa a lo loco”, concluye el mecánico.