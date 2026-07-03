El coche suele avisar antes de fallar: estos son los sonidos que nunca deberías ignorar

El coche suele avisar antes de fallar del todo. A veces lo hace con una luz en el cuadro, otras con vibraciones y muchas veces con un sonido extraño que aparece de repente y que algunos conductores prefieren ignorar. Error: un ruido nuevo, repetido o cada vez más intenso puede ser la primera señal de una avería importante.

No todos los sonidos significan lo mismo, pero hay algunos que conviene tomar en serio desde el primer momento. Especialmente si afectan a frenos, ruedas, dirección, suspensión o motor.

Chirrido al frenar

Uno de los avisos más frecuentes es el chirrido al pisar el freno. Puede deberse a suciedad, humedad o cristalización de las pastillas, pero también a un desgaste avanzado.

Si el sonido se repite, aumenta o aparece acompañado de pérdida de eficacia, vibración en el pedal o mayor distancia de frenado, lo prudente es revisar el sistema cuanto antes. Los frenos no son un elemento para apurar “unos días más”.

Golpeteo metálico

Un golpeteo metálico al pasar por baches, girar o acelerar puede apuntar a problemas en la suspensión, la dirección, los silentblocks, las bieletas o incluso alguna pieza suelta en los bajos.

El riesgo es que el conductor se acostumbre al ruido y lo normalice. Pero si una pieza tiene holgura, el desgaste suele ir a más. Lo que empieza como un golpe leve puede acabar afectando al comportamiento del coche en curva, frenada o maniobras de emergencia.

Zumbido de rueda

Un zumbido constante que aumenta con la velocidad suele ser otra señal a vigilar. Puede estar relacionado con un neumático deformado, un desgaste irregular o un rodamiento en mal estado.

Este ruido muchas veces se percibe como un murmullo grave que cambia al girar ligeramente el volante o al circular por determinados firmes. Si aparece, conviene revisar neumáticos, presión, alineación y estado de los rodamientos.

Silbidos, traqueteos y ruidos del motor

Los sonidos procedentes del motor también merecen atención. Un silbido puede estar relacionado con una correa, una fuga o un manguito. Un traqueteo puede apuntar a problemas de distribución, lubricación o componentes internos. Y un ruido seco al arrancar o acelerar nunca debe pasarse por alto.

Sonidos en tu coche que no deberías pasar por alto. / INFORMACIÓN

La regla es sencilla: si el ruido no estaba antes y se repite, hay que comprobarlo. Esperar puede convertir una reparación asumible en una avería mucho más cara.

Cuándo parar y pedir ayuda

No todos los ruidos obligan a detenerse de inmediato, pero hay señales que sí aconsejan parar en un lugar seguro: pérdida de frenada, olor a quemado, vibración fuerte, dirección imprecisa, humo, testigos rojos encendidos o un sonido metálico intenso.

En esos casos, seguir circulando puede agravar el problema y comprometer la seguridad. Lo más sensato es detener el vehículo, señalizar correctamente y pedir asistencia.

Escuchar el coche también es mantenimiento

Revisar niveles, neumáticos y filtros es importante, pero escuchar el coche también forma parte del mantenimiento básico. Un sonido raro no siempre significa una avería grave, pero sí es una pista que conviene investigar.

Cuanto antes se detecta el origen, más fácil suele ser resolverlo. Y en seguridad vial, ignorar un ruido nunca es una buena estrategia.