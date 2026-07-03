Un collar que pesa

La gala de cambio de collares del Rotary Lucentum Puerto fue de todo menos aburrida. Comenzó en el salón Imperio del Casino de Alicante con un minuto silencio en solidaridad por el terremoto de Venezuela. El macero saliente, José María Choclán, fue el conductor del saludo institucional en el escenario. (En realidad no había escenario, pero utilizaré esta palabra para referirme al espacio donde se desarrolló el acto protocolario). Fue el encargado también de presentar un video recopilatorio de lo sucedido en el año en el que ha ocupado la presidencia Pablo Rico que, por lo que vimos sobre las actividades realizadas, deja el listón muy alto a los nuevos responsables.

Y a partir de ese momento, fue difícil seguir el ritmo. Choclán le pasó el testigo y el collar de macero a Juan Carlos Brotons, que llamó al presidente saliente a que dirigiera unas palabras. Pablo Rico dijo que “ha sido un año intenso en el que he cumplido con creces las metas con las que llegué”. Y deseó lo mejor a la nueva presidenta, Andrea Corbalán, que salió al escenario a recoger su collar y volvió a su sitio en la mesa.

El nuevo macero, Juan Carlos Brotons; con la presidenta entrante y el saliente, Pablo Rico, antes del cambio de collares. / INFORMACIÓN

Ya no recuerdo si fue antes o después (no daba abasto tomando notas y nombres) cuando se le entregó el premio de excelencia rotaria a Francisco Soler, experto traumatólogo especialista en cadera. También salió al escenario a entregar su collar de secretario del Rotary Pep Rubio, que después de sentarse en su mesa se volvió a levantar porque fue uno de los que recibió el Paul Harris, la distinción más importante que otorga el Rotary Internacional a miembros que hayan destacado por su labor humanitaria y social, y que compartió con Pablo Rico, como presidente saliente, José María Choclán, Javier Marcos, Lola Peña, Pilar Muñoz, Guillemo Villena, Chary Palomar y Paloma Amo (un problema muscular le impidió asistir). Vuelta todos a su sitio, menos el macero, que volvió a llamar a Andrea para que, como nueva presidenta, dirigiera unas palabras.

Y lo primero que dijo es que “el collar pesa”. Porque pesa de verdad por todas las placas que lleva y por la responsabilidad que exige. Agradeció el trabajo de Pablo Rico; de su padrino en el Rotary, Isidro Fernández; y de Jesús Guilabert, que fue el que lideró la fusión entre los clubes de Puerto y Lucentum.

Marmarela fue el escenario de la Mediterranean Fashion Beach. / INFORMACIÓN

Asumiendo que no tiene ratos libres, explicó que “asumo el cargo con ilusión y compromiso porque el tiempo se crea y podemos elegir dónde poner la energía”.

Habló de hacer un club rotario “cercano, visible y con los pies en el suelo, construyendo juntos y para lo que me rodea gente excepcional. No va a ser el año de Andrea, sino de todos. También habló sobre ella, casada y con dos hijos. Y no lo dijo, ella, pero ya lo digo yo y es que Andrea es diplomada en Ciencias Empresariales por la UA y premio extraordinario en la promoción de 2009, además de experta en Dirección Comercial por ESADE. Y ya que estamos, decir que es guapa de verdad y que habla como una profesional de la comunicación.

Y el que tiene que ser el guardián del protocolo, el macero, con tanto ir y venir de gente al escenario, reconoció que se lo iba a saltar y llamó a todos los integrantes de la nueva junta para la foto de rigor. Y allí volvieron Andrea, Pep, Lola, Chary, y Jorge Molina, Guillermo Villena, Rafael Jorro, Paquita Quiles, Antonio Ibarra, Paco Carreras, Ana Martín y Ihor Katrych. Y para cerrar el acto, el macero invitó al escenario a la concejala Cristina García que pidió que la acompañaran sus compañeras de corporación Lidia López y Begoña León.

Junior Rosuá, Ruth Martínez y el influencer Aarón Van Cartier, que no soltó su bolso en toda la noche. / INFORMACIÓN

De entre los numerosos asistentes, el comandante naval Rafael Torrecillas (de uniforme), el subdelegado de Defensa, Juan Navarro (sin uniforme), Salva Ivorra, vicerrector de Infraestructuras de la UA (sin gafas), el doctor Enrique de Madaria (sin corbata), José Miguel Villaescusa (con pajarita). Y muchos más: Pepe Martínez con Michelle González, Bjorn Sandstrom con Martha Ortiz, las majísimas Leonor Martínez y Reme Antón (que también llevan una rachita de eventos propios y ajenos que no paran…), Beatriz Corbí, Cari Boyer, Begoña Méndez, Roberto Martínez (que también se pierde pocas…), Julio Forner, Hugo Saavedra y un largo etcétera que llenaba el salón.

Y el acto se cerró con los fuegos artificiales desde la terraza. ¿Se puede pedir más…?

A la playa con glamour

Amiga, ya puedes tirar ese bikini al que se le está yendo un poco el elástico y que ha cambiado de color por el cloro de la piscina; igual que tú, amigo, con ese bañador casi por la rodilla y con dibujitos de motos o de cucuruchos. Igual que sigues la moda para salir al chiringuito, a la playa no se puede ir de cualquier manera.

Y eso es lo que nos enseñaron los ocho diseñadores que presentaron sus colecciones en la final del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos Moda en España y que se celebró en Marmarela. El jurado, compuesto por Belén Larruy, directora creativa de Guillermina Baeza y Madrina de Honor del certamen; la medallista olímpica Gemma Mengual; Rafael Muñoz, coordinador de Cultura de RTVE Play; Marcos Pizarro, director general de Venus; Beatriz de Valdivia, José Jiménez, Laura Ugalde y Rosario Puñales, directora de Fashion Cinema, destacaron el extraordinario nivel creativo y técnico de los finalistas.

Modelos durante el ensayo del premio nacional de moda de baño de nuevos talentos. / INFORMACIÓN

El ganador fue el diseñador gallego Josu Santos gracias a Rizoma, una propuesta inspirada en las raíces, la artesanía y la sostenibilidad. Por su parte, la diseñadora canaria Zahira Pérez recibió el Premio Velora Accésit por Anthozoa, una colección que sorprendió por la fuerza de su universo creativo inspirado en el fondo marino.

Noticias relacionadas

Presentada por la actriz Elia Galera, la gala reunió a personajes como Martina Klein, Laura Sánchez y Elena Sánchez, además de representantes de empresas, instituciones y profesionales de referencia del sector como Vicente Seva, Rosario Puñales, Eva Miñano, Carlos Baño, Nuria Vicedoy las influencers alicantinas Ana Espadas (de fucsia) y Paloma Amo (de azul), y un simpatiquísimo Aarón Van Cartier (embajador de este certamen de bañadores y diseñador, influencer y no sé cuántas cosas más), con el que nos unió la admiración que teníamos al bolso que llevaba, una cucada de una famosa marca italiana que empieza por Fen y termina por di, y que nos dio para reírnos un rato. También por allí Rodrigo Talavera o Junior Rosuá. Y una cerveza sin alcohol me llevó a Iván Martínez Masó, uno de los socios de este festival y que tiene un proyecto muy importante para el próximo año para hacer de Alicante el centro de la moda de baño. ¡Estaremos atentos!