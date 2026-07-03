La DGT alerta a los conductores para que extremen la precaución: “Se rompe la tendencia de los cinco primeros meses del año”

El último balance de fallecidos en las carreteras de nuestro país ha dejado unos datos preocupantes. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que durante el mes de junio de 2026 se han registrado un total de 123 accidentes mortales en los que han fallecido 142 personas, 51 más que en el mismo mes de 2025.

Este dato es muy importante ya que “supone un cambio significativo respecto a los últimos años y rompe la tendencia de los cinco primeros meses del año”, pese a no ser el máximo de la serie histórica, puntualiza la DGT en una nota de prensa.

Desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio se han registrado en las carreteras 464 siniestros mortales, en los que han fallecido 501 personas, 19 menos que en el mismo periodo de 2025. Se trata del tercer semestre con menor número de fallecidos de la serie histórica, exceptuando los años 2020 y 2021, que estuvieron condicionados por las restricciones de movilidad obligadas por el COVID. Además, en este periodo hubo 13 días sin fallecidos.

Como fueron los accidentes de tráfico en el mes de junio

Según la DGT, los accidentes que se registraron tienen las siguientes características:

Por tipo de vía , el aumento de la mortalidad se concentra en su totalidad en las carreteras convencionales . Así, durante el mes pasado aumentaron en 53 los fallecidos en vías convencionales en relación con el mismo periodo del año anterior, mientras que disminuyeron en 2 las víctimas mortales en autopistas y autovías.

, el aumento de la mortalidad se concentra en su totalidad en las . Así, durante el mes pasado aumentaron en 53 los fallecidos en vías convencionales en relación con el mismo periodo del año anterior, mientras que disminuyeron en 2 las víctimas mortales en autopistas y autovías. Por el tipo de siniestro , solo dos tipos de accidentes: las salidas de vía (24 fallecidos más) y las colisiones frontales (21 fallecidos más) suman la gran mayoría del incremento de mortalidad registrado durante el mes pasado.

, solo dos tipos de accidentes: las (24 fallecidos más) y las (21 fallecidos más) suman la gran mayoría del incremento de mortalidad registrado durante el mes pasado. Por el medio de desplazamiento , el principal aumento de siniestros corresponde a los ocupantes de turismos , con 29 fallecidos más que en junio de 2025.

, el principal aumento de siniestros corresponde a los ocupantes de , con 29 fallecidos más que en junio de 2025. Por el horario del siniestro , se concentran en las últimas horas del día y durante la madrugada . Entre las 20 y las 6 horas se registraron 31 de los 51 fallecidos adicionales respecto a junio de 2025, un patrón que sugiere una mayor gravedad de la siniestralidad en las franjas nocturnas.

, se concentran en las . Entre las 20 y las 6 horas se registraron 31 de los 51 fallecidos adicionales respecto a junio de 2025, un patrón que sugiere una mayor gravedad de la siniestralidad en las franjas nocturnas. Por el uso de sistemas de seguridad , 22 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro: 19 conductores de turismo y 2 de furgoneta no llevaban el cinturón de seguridad y 1 ciclista no hacía uso del casco.

, 22 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro: 19 conductores de turismo y 2 de furgoneta no llevaban el y 1 ciclista Por comunidades autónomas. El análisis territorial no identifica ninguna concentración geográfica significativa. Los siniestros que explican el incremento de la siniestralidad se reparten entre 26 provincias, 38 carreteras y 42 siniestros distintos, lo que descarta que este repunte de la siniestralidad pueda atribuirse a una provincia, carretera o corredor concreto. Se trata, por tanto, de un fenómeno ampliamente distribuido a lo largo de la red de carreteras convencionales.

Fallecidos en el mes de junio en las carreteras de España / DGT

Motivos por los que han aumentado los fallecidos

La DGT atribuye este aumento de los siniestros mortales a varias causas. La primera de ella es que los desplazamientos de largo recorrido siguen aumentando, llegando a registrarse este mes de junio 42,8 millones de movimientos por carretera, lo que supone un 3% más que en junio del pasado año.

Por otra parte, también destaca que durante el mes pasado hubo más accidentes con “especial lesividad”. Es decir, hubo 6 siniestros con 3 o más fallecidos en los que murieron 21 personas. Este dato quiere decir que casi la mitad de los fallecidos de ese mes se explica por estos accidentes. En el mes de junio de 2025 no hubo ninguno de estas características.

Además, la DGT detalla que hubo 3 días con 10 o más fallecidos, frente a solo uno en 2025. El día con más personas fallecidas fue el 2 de junio, con 12 víctimas mortales. Además, se registraron 5 días con 8 o más fallecidos, mientras que en junio de 2025 también hubo solo uno. En ambos casos, se trata de los valores más elevados desde 2009.