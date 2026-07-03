María Zambrano, filósofa: “Hay cosas que no pueden decirse, y es cierto. Pero esto que no puede decirse, es lo que se tiene que escribir”

La escritura, para la filósofa malagueña María Zambrano, no era solo una forma de ordenar ideas. Era una manera de acercarse a aquello que la palabra hablada no logra sostener: lo íntimo, lo verdadero, lo que cuesta formular sin romperlo.

Su frase “Hay cosas que no pueden decirse, y es cierto. Pero esto que no puede decirse, es lo que se tiene que escribir” condensa esa visión. No habla de escribir para adornar el pensamiento, sino de escribir para rescatar lo que permanece oculto, lo que se resiste a salir en una conversación corriente.

El secreto que solo aparece al escribir

La cita procede del texto Por qué se escribe, uno de los más conocidos de Zambrano sobre el sentido de la escritura. En él, la autora sostiene que el escritor quiere decir “el secreto”, aquello que no puede decirse con la voz porque es “demasiado verdad”.

María Zambrano. / Fundación María Zambrano

La idea es profundamente zambraniana: hay verdades que no se dejan atrapar de golpe. Necesitan silencio, tiempo y una forma distinta de razón. Ahí aparece su famosa razón poética, una manera de pensar que no separa del todo filosofía, vida interior, emoción y palabra.

No todo puede decirse en voz alta

La frase también apunta a una experiencia muy reconocible. Hay cosas que una persona no sabe explicar hablando: una pérdida, una intuición, una culpa, una herida, una revelación. Al intentar decirlas en voz alta, se quedan cortas o suenan falsas.

La escritura permite otro ritmo. No exige la respuesta inmediata ni la claridad aparente de una conversación. Permite rodear una verdad, volver sobre ella, corregirla, escucharla. Para Zambrano, escribir no es simplemente comunicar algo que ya se sabe: es descubrirlo mientras se escribe.

Una filósofa marcada por el exilio

La fuerza de esta idea se entiende mejor si se mira la vida de Zambrano. Nacida en Vélez-Málaga en 1904, fue discípula de Ortega y Gasset y una de las grandes figuras del pensamiento español del siglo XX. Tras la Guerra Civil vivió un largo exilio y no regresó definitivamente a España hasta 1984.

María Zambrano. / INFORMACIÓN

En 1988 recibió el Premio Cervantes, reconocimiento tardío a una obra difícil de encajar en moldes cerrados: ni pura filosofía académica ni literatura en sentido convencional. Zambrano escribió desde un lugar propio, donde pensar y sentir no eran enemigos.

La cita sigue circulando porque explica algo que cualquiera que haya escrito alguna vez puede reconocer: a veces uno no escribe porque tenga algo perfectamente claro, sino porque necesita encontrarlo.

Para Zambrano, la escritura abre una puerta que el habla no siempre puede cruzar. Lo indecible no desaparece por no poder decirse. Al contrario: precisamente por eso, hay que escribirlo.