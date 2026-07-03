Qué significa la señal de tráfico roja con una cruz y por qué es importante
Se trata de una señal que indica peligro y que debemos tener muy en cuenta cuando lleguemos a una intersección
Hay veces que las señales de tráfico pueden generar confusión entre los conductores. Si a esto le sumamos que la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizó el año pasado el catálogo de señales para adaptarse a las nueva realidad de movilidad, puede que surjan todavía más dudas.
Algunas de estas señalizaciones se parecen o se confunden con otras y, en algunos casos, no sabemos el significado concreto. Esto puede suponer un riesgo a la conducción evidente.
Una de las señales que más dudas pueden generar es la P-2. Se trata de una indicación con forma triangular, borde rojo y fondo blanco, como el resto de señales de peligro. En su interior aparece una X negra que, en este caso, debe interpretarse como una intersección.
El Reglamento General de Circulación establece que la señal P-2 es de intersección con prioridad a la derecha. “Peligro por la proximidad de una intersección en la que rige la regla general de prioridad de paso”, dice el texto legal. Es decir, esta señal alerta de peligro por la llegada de una intersección en la que el conductor debe aplicar la regla general de prioridad de paso, que suele ser de los vehículos que circulan por la derecha.
Regla general de la prioridad
El artículo 57 del Reglamento establece que, cuando no exista una señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha. Esta regla tiene varias excepciones, que son la siguientes:
- a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar.
- b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho de prioridad de paso sobre los demás usuarios.
- c) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas (artículo 21.2 del texto articulado).
- d) Los vehículos que circulen por una autopista o autovía tendrán preferencia de paso sobre los que pretenden acceder a aquélla.
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