Cocituber, el influencer que dejó el alcohol y las drogas por los torreznos y convirtió los bares de barrio en un negocio viral

Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, suele resumir su cambio de vida con una fórmula que parece hecha para redes: “Dejé el alcohol por los torreznos”.

El personaje público es fácil de reconocer: camiseta llamativa, humor directo, bares de barrio, raciones contundentes, cocido, oreja, bravas, torreznos y una defensa casi sentimental de la hostelería popular. Pero su perfil no se entiende del todo sin mirar el otro lado: una etapa de alcoholismo, problemas judiciales, negocios fallidos y una reconstrucción personal que él mismo cuenta sin disfrazarla.

De “no podía parar” a visitar bares sin beber

En una entrevista en El País, Ortega relató que llevaba años bebiendo mucho, que le habían retirado el carné 11 veces y que había acabado detenido en varias ocasiones. Según explicó, decidió acudir al médico, le recomendaron un grupo de alcohólicos y desde ese día no volvió a beber.

Su testimonio es especialmente llamativo porque hoy trabaja en un entorno donde el alcohol suele estar presente: bares, restaurantes, comidas largas, viajes y vida social. Él mismo lo ha contado con ironía: probablemente sea el alcohólico que más bares visita en España sin beber.

La clave está en que Cocituber no presenta la recuperación como una postal perfecta. Habla de enfermedad, de compulsión y de vigilancia constante. También reconoce que ha desplazado parte de esa energía hacia el trabajo. Donde antes había alcohol, ahora hay una agenda de restaurantes, grabaciones, viajes y contenido casi permanente.

El bar de barrio como identidad

Cocituber se hizo popular por algo aparentemente sencillo: entrar en bares de toda la vida, pedir platos reconocibles y contarlo sin solemnidad. Su universo no empezó en la alta cocina, sino en la comida de barrio: torreznos, oreja a la plancha, bravas, cocido madrileño, bocadillos y raciones de las que no necesitan demasiada explicación.

Cocituber se deshace en elogios hacia la gastronomía alicantina. / INSTAGRAM

Ese tono conecta con un público cansado de la gastronomía impostada. Cocituber no vende la idea de comer poco, bonito y silencioso, sino la de sentarse a gusto, pedir sin miedo y reconocer el valor de una barra honesta. Ahí está buena parte de su fuerza: convierte locales humildes en contenido aspiracional.

Cuando un reel llena un restaurante

Su salto al negocio hostelero fue casi natural. Abrió Los Clásicos de Cocituber en Vallecas y el fenómeno se disparó: una sola story o reel en Instagram podía llenar el cupo de reservas durante semanas. Después llegaron más locales en la Comunidad de Madrid, hasta alcanzar cuatro establecimientos.

El crecimiento, sin embargo, también mostró los límites del modelo. En 2024 anunció el cierre de sus restaurantes: Los Clásicos de Cocituber 1 y 2, en Vallecas; Los Clásicos de Cocituber 3, en Alcorcón; y Los Clásicos de Cocituber 4, en Fuenlabrada. Su explicación fue muy reveladora: si él no estaba allí, aquellos bares ya no eran realmente él.

No lo planteó como una derrota, sino como un aprendizaje. Venía a decir algo que muchos creadores descubren tarde: una marca personal puede llenar mesas, pero gestionar decenas de empleados y varios locales exige otra estructura, otro tiempo y otra cabeza.

¿Cuánto puede ganar un influencer como Cocituber?

Con más de 612.000 seguidores en Instagram, él mismo ha explicado que grabar contenido gastronómico no consiste simplemente en comer gratis. En una entrevista con AS, el abulense afirmó que estaba gastando entre 5.000 y 7.000 euros al mes en comida, viajes, hoteles y producción de contenido. Es decir: su cuenta funciona como un proyecto empresarial con inversión constante.

Los ingresos le llegan de varias vías: monetización de plataformas, colaboraciones comerciales, patrocinios, presencia en medios, eventos, charlas, acuerdos con marcas o proyectos propios.

Pero en su caso hay un matiz importante: una parte de su credibilidad depende precisamente de que el público crea que no está recomendando solo lo que le pagan.

El efecto Cocituber

La influencia de Ortega no se mide solo en seguidores. Algunos de sus vídeos pueden cambiar la semana —o incluso la vida— de un pequeño negocio. Son muy frecuentes los casos de locales que se llenan o revitalizan su negocio después de una visita suya.

Esa capacidad explica por qué su figura interesa tanto a la hostelería. Cocituber puede actuar como prescriptor, como altavoz y como detector de bares que no suelen entrar en las guías convencionales.

Su éxito también refleja un cambio de época: muchos consumidores ya no descubren dónde comer por una crítica tradicional, sino por un vídeo rápido, directo y emocional.

Un discurso de clase detrás del plato

Otra parte del personaje es su discurso sobre la hostelería y el pequeño comercio. Ortega ha hablado de trabajos precarios como camarero, de jornadas largas, sueldos bajos y contratos parciales con dinero en negro. Esa experiencia aparece después en su defensa del bar de barrio y en sus críticas a grandes plataformas o grandes superficies.

La experiencia de Cocituber en un restaurante alicantino de Madrid no fue lo que esperaba. / INSTAGRAM

Puede gustar más o menos su estilo, pero ahí hay una coherencia narrativa: Cocituber no mira los bares solo como lugares donde comer, sino como espacios de trabajo, economía local y vida cotidiana. Por eso sus vídeos funcionan también como una reivindicación de una España de menús, barras, parroquianos y negocios familiares.

El exceso como marca y como riesgo

El gran debate alrededor de Cocituber es el mismo que rodea a muchos influencers gastronómicos: hasta qué punto estos contenidos normalizan comer fuera constantemente, en grandes cantidades y con platos muy grasos o calóricos. En su caso, esa tensión es evidente porque su marca se apoya en lo contundente, lo castizo y lo “gocho”.

Pero reducirlo solo a eso sería quedarse corto. Cocituber es también una historia de reinvención: alguien que cambió una adicción destructiva por una actividad que le ha dado trabajo, identidad y comunidad.

La pregunta crítica no es si sus vídeos son una guía de alimentación saludable —no lo son—, sino qué papel ocupan: entretenimiento, recomendación gastronómica, escaparate hostelero y relato personal al mismo tiempo.

El hombre que volvió al bar de otra manera

Lo más interesante de Cocituber quizá sea esa contradicción. Su vida se hundió en parte alrededor del alcohol y hoy su trabajo consiste en recorrer bares. Pero lo hace desde otro lugar: sin beber, con una cámara, con una audiencia y con una marca propia construida sobre la comida popular.

Ese es el verdadero giro del personaje. No dejó el alcohol simplemente “por los torreznos”. Lo dejó por vivir. Los torreznos vinieron después: como símbolo, como contenido y como una forma muy española de contar que, a veces, una segunda oportunidad también puede servirse en plato hondo.