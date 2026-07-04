Frases hechas
“Llevarte al huerto”: el origen de la expresión que usamos cuando alguien te convence con encanto… o con trampa
Significa persuadir, seducir o engañar a una persona para conseguir un propósito, y su origen se mueve entre la literatura clásica y un crimen que conmocionó a España
No siempre se convence a alguien de frente. A veces se hace con halagos, paciencia, promesas, medias verdades o una estrategia calculada. En español, esa maniobra tiene una imagen muy reconocible: “llevar al huerto”.
La expresión se usa cuando alguien consigue que otra persona haga lo que quiere, normalmente con habilidad, seducción o engaño. Puede tener un sentido amoroso, incluso sexual, pero también se aplica a la política, los negocios, el trabajo o cualquier situación en la que alguien acaba cediendo sin darse del todo cuenta.
Qué significa hoy
Llevar a alguien al huerto equivale a conducirlo hacia un objetivo que interesa a quien persuade. No siempre implica una estafa o una mala intención grave, pero sí sugiere que hay cierta astucia.
Puede decirse, por ejemplo, que a alguien “lo llevaron al huerto” para que aceptara una oferta poco conveniente, para que apoyara una decisión o para que entrara en una relación. La frase conserva ese doble fondo: puede sonar divertida, pero también advertir de una manipulación.
La huella de La Celestina
Una de las explicaciones más conocidas vincula la expresión con La Celestina, la obra atribuida a Fernando de Rojas y publicada a finales del siglo XV. En ella, la alcahueta Celestina despliega sus artes de persuasión para facilitar el encuentro entre Calisto y Melibea.
El huerto de Melibea tiene un papel simbólico y narrativo muy potente: es el espacio del encuentro secreto, del deseo y de la seducción. Desde esa lectura, “llevar al huerto” habría quedado asociado a lograr que alguien acceda a una situación íntima o comprometida mediante la palabra, la insistencia o la intermediación.
La versión más macabra: el huerto del francés
Pero existe otra teoría mucho más oscura, situada ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Según esta versión, la frase se habría reforzado o popularizado a partir del conocido caso del huerto del francés, en Peñaflor, Córdoba.
Allí, Juan Aldije, conocido como el francés, y José Muñoz Lopera habrían atraído con engaños a hombres con dinero hasta una finca con huerto. La promesa era participar en un supuesto negocio o partida ventajosa. Una vez allí, las víctimas eran atacadas, robadas y enterradas en el propio terreno.
El caso tuvo una enorme repercusión en la prensa de la época y dejó también otra expresión asociada: “el huerto del francés”, usada para referirse a un lugar peligroso, de engaño o de perdición. Desde esta interpretación, “llevar al huerto” no sería solo seducir o convencer, sino atraer a alguien con una trampa.
Dos caminos para una misma idea
Las dos teorías no tienen por qué excluirse del todo. La explicación literaria ayuda a entender el matiz de seducción y encuentro secreto; la historia criminal explica mejor el sentido de engaño, emboscada y perjuicio que también conserva la frase.
Lo más prudente es hablar de una expresión con varias capas: una vinculada al imaginario amoroso de La Celestina y otra alimentada por un suceso real que impactó a la opinión pública española.
Por qué sigue viva
La fuerza de la expresión está en el movimiento que describe. Nadie “cae” en el huerto de golpe: alguien lo conduce hasta allí. Esa idea sirve tanto para la seducción como para la trampa.
Por eso “llevar al huerto” resume en pocas palabras una situación muy reconocible: cuando alguien consigue llevarte justo donde quería, ya sea con encanto, con insistencia o con una maniobra que no viste venir.
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