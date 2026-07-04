Qué significa la señal de tráfico roja con un coche y una franjas horizontales (P-33) y por qué es importante

La señal P-33 no es una de las que más te vayas a encontrar en las carreteras del país pero, como todas, debes conocerla. Esta señal advierte peligro y su función es avisar al conductor de que se aproxima a un tramo donde la circulación puede verse dificultada por una pérdida notable de visibilidad.

Como el resto de señales de advertencia de peligro, la P-33 tiene forma triangular, con borde rojo, fondo blanco y pictograma en color negro. El diseño actualizado representa un vehículo entrando en una zona donde la visibilidad se pierde progresivamente, mediante líneas o franjas que simbolizan niebla, humo, lluvia intensa u otro fenómeno que dificulta la visión.

Según el Reglamento General de Circulación, esta señal indica “peligro por la proximidad de un tramo en el que frecuentemente la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debida a la niebla, lluvia, nieve, humos, etc”.

Puede encontrarse, por ejemplo, en carreteras donde son habituales los bancos de niebla, zonas de montaña, pasos elevados, áreas próximas a ríos, embalses o valles, tramos expuestos a nieve o lluvia intensa, o lugares donde puede acumularse humo o polvo por condiciones ambientales o por la actividad cercana.

La clave de esta señal está en la anticipación. Su objetivo es que el conductor no se encuentre de golpe con una zona de baja visibilidad, sino que pueda prepararse antes de entrar en ella. En estos casos, ver menos implica también tener menos tiempo de reacción ante un frenazo, un obstáculo, un vehículo detenido o un peatón en la calzada.

Dónde puede encontrarse la señal P-33

La señal P-33 puede colocarse en cualquier vía en la que la administración titular considere que existe un riesgo habitual de visibilidad reducida. Es más frecuente en carreteras convencionales, tramos de montaña, accesos a zonas donde se forman bancos de niebla, vías próximas a cursos de agua, áreas con meteorología adversa recurrente o puntos donde la visibilidad puede verse reducida por polvo, humo u otros factores.

También puede aparecer antes de túneles, zonas umbrías, tramos con cambios bruscos de rasante o lugares en los que las condiciones ambientales cambian de forma repentina. No significa que siempre haya niebla o humo en ese punto, sino que la vía presenta una probabilidad suficiente de sufrir ese problema como para advertirlo al conductor.