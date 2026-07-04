Qué significa la señal de tráfico roja con una línea con ramales a los lados (P-1e) y por qué es importante
Desde julio de 2025 podemos encontrar esta señalización en las carreteras de nuestro país
Si te has sacado el carnet de conducir hace años habrá señales que no recuerdes o bien que no conozcas (aunque deberías), ya que el Reglamento General de Circulación se va renovando. Una de las señales que más recientemente se han incorporado a este catálogo es la P-1e o la también conocida como ‘Tramo con accesos directos’
La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que esta nueva señal pertenece al grupo P-1 de señales de advertencia de peligro que están formadas por un triángulo rojo, fondo blanco y un pictograma en el centro.
La P-1e forma parte de la actualización del catálogo oficial de señales aprobada mediante el Real Decreto 465/2025, publicado en el BOE el 17 de junio de 2025. Su entrada en vigor quedó fijada para julio de 2025 pero la sustitución o instalación de señales nuevas no se hace de golpe. La DGT explicó que la implantación será paulatina, incorporándose en nuevos tramos o cuando haya que reponer señales existentes por mantenimiento.
La señal P-1e está formada por este triángulo rojo y fondo blanco y en el centro lleva una línea principal en color negro que representa la vía por la que circula el conductor y dos líneas laterales en ambos lados que simbolizan el acceso directo a essa carretera.
Qué significa la señal P-1e
La DGT dice claramente que esta señal indica “peligro por la proximidad de un tramo en el que existen varios accesos directos a la vía, debiendo ceder el paso los usuarios de dichos accesos directos”. Ahí está la importancia de la señal: el conductor que circula por la vía principal mantiene la prioridad frente a los que se incorporan a ella.
La P-1e advierte al conductor de que se aproxima a un tramo de carretera en el que existen varios accesos directos a la vía principal. Es decir, entradas o salidas desde caminos, fincas, urbanizaciones, gasolineras, naves, polígonos, restaurantes, áreas de servicio u otros puntos que conectan directamente con la carretera.
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